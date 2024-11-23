【是日通勝】

農曆十月廿三

甲辰年 乙亥月 辛卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、移徙、動土

忌：開渠、置產、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：認清個人潛能，盡力做好，成功指日可待。

金牛座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

雙子座：運勢全線上升，財運特別好，生活冇煩惱。

巨蟹座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

獅子座：陪另一半共度周末，內心會有種幸福感。

處女座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

天秤座：衣着大膽一點，有助提升魅力，催旺桃花。

天蠍座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

人馬座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

山羊座：身心狀態一般，不想應酬，只想好好休息。

水瓶座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

雙魚座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）雞 遇小人

鼠：運勢一般，工作不順，士氣大受打擊。

牛：易受外界干擾，事業與財運均告下跌。

虎：小人出現，保持低調，可避免被針對。

兔：感情運欠佳，易跟伴侶為小事吵起來。

龍：桃花旺，單身者易有艷遇，令你心動。

蛇：花錢要量入為出，切忌打腫臉充胖子。

馬：遇上困境勿抱怨，對扭轉局面冇好處。

羊：不應局限自己的選擇，走出舒適圈吧！

猴：人緣運平平，易出現因財失義的情況。

雞：是日沖煞，易中小人圈套，凡事小心。

狗：運勢好，宜一鼓作氣把手上工作辦妥。

豬：精神狀態不佳，總是擔心有壞事發生。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

秋冬最易吃胖的Top 3星座

天氣冷，總令人容易餓，面對火鍋、自助餐、放題等美食，最易把持不住而吃胖的3大星座是誰呢？

1.金牛座

金牛座熱愛美食，尤其在秋冬季節，豐富的食物和舒適的節日氛圍對他們來說是難以抗拒的誘惑。另外，金牛座通常對甜食情有獨鍾，而秋冬季節正是甜食和高熱量食物氾濫的時候，加上天氣寒冷，他們更傾向於待在家中，活動量減少，自然會導致體重增加。這種對美食的熱愛和對舒適生活的追求，使得金牛座在秋冬季節特別容易吃胖。

2.巨蟹座

巨蟹座在秋冬特別容易吃胖，因他們尋求溫暖和舒適感，食物成為情感上的安慰。巨蟹座情感豐富，容易疲憊，往往透過進食來調節情緒。高熱量食物和節日大餐對他們特別吸引，使他們在這段時間容易增重。

3.雙魚座

雙魚座在秋冬季節容易吃胖，因他們情感豐富，容易在寒冷天氣中用美食來安慰自己。他們天性浪漫，喜歡在舒適環境中享受美味佳餚，特別是甜食和高熱量食物。此外，雙魚座的想像力豐富，易受外界情緒影響，透過食物來獲得心理安慰，這使他們在這段時間特別容易增重。