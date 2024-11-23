Edan林明禎台灣「拍拖」風雨中纏綿　蜜遊搶Fo惹公憤

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）早前公開承認追求馬來西亞女神林明禎，兩人之前同遊歐洲撐枱腳，昨日再被爆在台灣拍拖行夜市，雖未有正面照，但憑着3個鐵證「標記」，Edan無所遁形！戀聞激起「鏡粉」公憤，大鬧他以緋聞搶風頭。而在昨日公布的「叱咤男歌手」新走勢，Edan最終5強止步，事業連番碰釘！

Edan與林明禎今年8月傳出秘密撻着半年，更同遊歐洲，Edan當時沒有承認戀情，但直認有意追求較他年長7歲的林明禎，近日有網民指在台灣夜市捕獲二人，並公開他們的疑似拍拖照：「見到Edan同林明禎，打唔打招呼好？但怕阻到人哋。」照片背景是台灣夜市，相中疑似是Edan的男子將手搭在女方膊頭上，二人煙韌掃街，與一般親密情侶無異。另一張照片則見疑似林明禎兩手空空，皆因戰利品都在同行男伴手上，當日是雨天，她撐傘為男伴遮風擋雨，非常溫馨。

雖然相片沒有拍到正面，但女方身形及側面都跟林明禎極之相似，而穿長袖恤衫、戴漁夫帽的男子，由斜孭的相機到所穿波鞋及玉墜吊飾，都曾在Edan身上出現過，在3大鐵證下，網民一致認定相中人就是Edan。有指照片是前晚拍得，剛巧林明禎在台灣有工作，所以身處地點亦與照片脗合。

爆脫粉潮 事業下滑

拍拖照流出後引起網上熱議，有網民祝福兩人，指郎才女貌，但亦有大批網民，尤其「鏡粉」（MIRROR粉絲暱稱）狂鬧，皆因MIRROR今日會亮相籃球賽活動，屆時Edan定必成為焦點，11位隊友淪為陪襯，有「鏡粉」揶揄：「MIRROR依家變咗13人」、「真的很懂得搶風頭。」

其實Edan自從跟林明禎傳拍拖後已出現脫粉潮，事業一直下滑，早前被拍到為劇集開工都「頭耷耷」，而昨日電台公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」5強，曾躋身8強的Edan出局，5強止步！有指他有就此事在個人粉絲群組回覆「爵屎」（Edan粉絲暱稱）︰「辛苦大家了，見到大家好畀心機好錫我，真係好感動，唔緊要的，盡咗力就夠了，好多謝好多謝你哋。放心我會繼續努力的，我好期待我哋之後嘅旅程！」對於其窩心留言，「爵屎」反應兩極，有些留下支持的Emoji，有些則用上惡心的Emoji。

林明禎為保護男方一直沒有正面談戀情，不過，身為台灣花蓮市觀光大使的她，今日會在台灣出席活動，屆時跟Edan一樣定必被追問戀情，未知他們是否已夾好口供應對，但肯定的是，兩人相戀的壓力非常大，不被睇好。