鍾柔美期望18歲搞個唱　連踩3日3夜上堂瞌眼瞓

隨着After Class成員炎明熹疑不續約遭掟入雪櫃，姚焯菲和詹天文離港升學，鍾柔美佔盡天時地利，備受力捧。唱得跳得又演得的她，試過連續工作3日3夜，不眠不休也毫無怨言，她下月迎來18歲生日，坦言最想開個唱做「生日禮物」。

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日拍完無綫劇集《臥底嬌娃》，她於劇中做番自己飾演女團成員，現時正修讀副學士的她，試過連續3日3夜開工又返學：「好記得拍劇到凌晨跟住返學，放學後繼續開工然後又返學，冇得瞓係好辛苦，我認上堂有瞌眼瞓，好彩好朋友見到我個頭跌落嚟就會叫醒我。」

雖然拍劇辛苦，但Yumi捱過後不怕再接受挑戰，有指她將於新劇《夫妻的博弈》飾演高海寧的年輕版，不過劇集在內地拍攝，她可能只有放假時可以開工。對於工作量比After Class其他成員多，她指姚焯菲和詹天文不在港，炎明熹（Gigi）又忙於應付大學功課，變相她的工作量最多，而當初選擇留港讀書，也是為了保持演出機會，不覺得公司偏心她，但Yumi坦言很想4人能重聚演出，並講笑：「一講起After Class呢個名我有啲唔慣，因為我部劇入面女團叫After Work，當然想重聚！（算唔算拆咗夥？）唔係，我哋心永遠連住，早排聲夢約去玩，Gigi都有去，證明聲夢友誼不變，有冇演出機會就交畀公司安排。」又指Gigi很關心所有聲夢學員。

向抒情歌進發

談到其新歌《Masterpiece》跟以往的曲風相對較文靜，跳唱亦欠奉，Yumi解釋隨着已達成跳唱目標，希望下一步向抒情歌出發，希望帶來新鮮感，她尤其喜歡MV中的眼鏡Look：「遲啲想唱吓抒情歌，因為我就快18歲，想試多啲嘢，最近我都有試吓作曲填詞。」透露手上有零碎的小作品，但未敢發布，希望慢慢學習：「今時今日仲覺得係新人，保持學習嘅心。（下一個目標？）有好多幻想，好想有自己演唱會，（生日禮物想開個唱？）希望公司幫吓手。」