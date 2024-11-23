紙片女孩必學　3大法則穿出分量感

Blackpink的Rosé早前與Bruno Mars合作推出新歌《APT.》，以南韓飲酒遊戲為創作靈感，歌曲節奏輕快洗腦，上線短短5天就已經突破1億觀看量，引起全球熱話。Rosé不但能歌善舞，其身材亦以骨感美見稱，因此在衣着上亦經過巧思，穿出健康的豐腴感。

1.西裝外套

骨感女生四肢纖幼，容易給人一種不健康的體態，因此在穿搭上可以多搭配西裝外套，展現自己硬朗的一面，尤其是寬肩剪裁，可以模糊瘦弱的骨架。例如Rosé這套穿上Oversized寬肩西裝外套，內搭綠色高領運動風外套，而下身則搭配高腰直筒牛仔褲，營造出隨性感，並利用顏色的對比，打造出時尚感。

2.亮色系搭配

亮色系會比基本的黑白灰營造出更強的膨脹感，因此亦較適合身材骨幹纖細的女生。例如Rosé穿着藍白橫紋毛衣，下身搭配淺藍牛仔褲，讓整體造型顏色統一，同時上衣帶有短版剪裁可露出纖腰，但又不會給人過瘦的負面影響。但若果膚色不是非常白皙，則建議可嘗試暖黃色的亮色系，讓整體看起來更顯白有精神。

3.Oversized剪裁

骨幹身形的女生適合帶有Oversized且蓬鬆材質的衣服，能有效模糊身形，將焦點放在服飾的材質上。Rose早前出席的巴黎時裝周上，以性感吊帶裙外搭蓬鬆的毛毛外套，營造出優雅奢華感。另外一套Rosé則穿上黑色露肩平口連身裙，配合重工的面料，令傘狀的下擺呈現的更硬挺，同時又能突出高挑的身材比例。