被要求做一日女友！韓女團MADEIN成員自爆遭老闆性騷擾

今年9月出道的韓國新人女團MADEIN驚爆遭事務所老闆性騷擾，JTBC節目《事件班長》昨日（22日）指收到MADEIN被性騷擾的舉報，公開成員的訪問錄音。

成員指老闆A某曾向她說「我會聽你的願望，你也會聽我的願望吧？」、「我的願望是你做我的一日女友，會幫我實現嗎？」，成員又表示A某曾強吻她，當她嘗試保護重要部位，A某便說「把手拿開」，又問：「可以摸你的胸嗎？可以捏你的屁股嗎？」即使成員拒絕，但A某仍不理會，持續該行為達2小時。

而成員的父母知道事件後曾與A某見面，A某當時稱是有誤會，後來才承認錯誤，又承諾今後不會私底下與成員見面，但A某卻沒有守承諾，3日後便到演出場地見成員，在組合赴日時，他更特別在飛機上坐在受性騷擾成員的旁邊，其他成員見到也十分震驚。

不過A某的代表律師指是該成員主動要求讓A某繼續讓她在組合活動，並表示願望做一女友，指兩人只是講過彼此的願望，而A某並沒有做過任何性騷擾的行為，又指自稱遭受性騷擾的成員曾多次在隊中引起成員之間的不和，承認A某曾抱過該成員以表安慰，但沒有任何其他身體接觸。而事務所亦透過官方社交網發聲明指節目內容失實，強調老闆A某與成員之間從未存在涉及性騷擾的行為。