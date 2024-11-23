冬日西餐菜單　應季滋味

這幾天，氣溫下降，大家終於有冬天的感覺。除了添衣保暖，很多西餐廳都利用冬季食材入饌，又或推出應季的美食，讓大家在這個冬天，繼續食餐好。

西班牙美食

西班牙地大物博，每個地區都有自家獨特風味。中環西班牙餐廳於近日推出多款冬日美食，北部節慶常見的橄欖油浸頂級鯷魚多士選用最高級別00號橄欖油浸鯷魚作食材，配番茄、大蒜、醋浸甜青椒和紅洋葱等，啖啖鹹香。水晶藍蝦拼蜘蛛蟹沙是韋爾瓦傳統冷盤，賣相精緻有口感。西班牙秋冬季是狩獵季節，一道野雞菇菌松露炸丸，野雞加蔬菜烹煮，再加不同材料搓成丸子，配自家製松露蛋黃醬，風味濃厚。其他還有西班牙白蝦配灰鹽及他他醬、頂級野雞釀開心果伴羊肚菌和安達盧西亞鴨飯配鵝肝，即時感受到各地的美味元素。

法菜變奏

精緻傳統的法國佳餚，也可以配合各種變化，化身美味菜式。灣仔新派法國餐廳近日推出4道及6道菜旳冬季精選菜單，前菜是以酸菜魚作靈感的西西里紅蝦、四川風味雪葩、三文魚籽、萵筍、野米，辛香開胃。惹味的焗澳洲青蟹、馬達加斯加白胡椒粒、鹹蛋、脆魚皮，鮮嫩鹹香，冬日肥美的馬友魚配香辣梅菜，魚肉嫩滑又有口感。其他還有五香豬柳配覆盆子醋、西班牙肉腸和糯米飯，以及醃製5日的鴿子配福花、黑蒜、花雕酒，甜品以香梨湯圓配中式杏仁和D24榴槤雪糕作結，每道菜的感覺都相當有創意。11月惠顧會有買三送一，以及免收開瓶費服務。

葡萄牙美食

大部分人對於葡萄牙的認識，或許還停留在足球階段，其實當地有不少特色美食。中環葡萄牙餐廳推出數款冬季新菜式，經慢煮和香煎的鴿肉，配煎鵝肝和自家製的黑莓醬，香濃又去膩。葡萄牙紅蝦配自家製青醬及蒜油飯，紅蝦蝦膏和蝦肉加青醬汁和米飯一起品嘗，啖啖精華。傳統葡萄牙鹿肉鍋，鹿肉醃24小時，煎香再熬煮，加點醬汁和配菜品嘗，進一步提升口感。

多國特色

位於中環旨在糅合本地藝術與亞洲地道美食的茶室，最近推出展現出多地特色的全新菜單，包括馬來無骨海南雞飯、越式脆炸鳳尾蝦、香橙紅菜頭沙律及慢煮法國鴨髀配香煎鵝肝等。師傅揀選優質食材來炮製菜式，好似爽口蝦仁蘸上薄漿酥炸後配上特調酸甜醬汁成越式鳳尾蝦，外脆內嫩，酸香鮮甜，是不錯的開胃菜。至於經典的慢煮法國鴨髀配香煎鵝肝則用上優質鵝肝及肉汁豐富的鴨肉烹調，帶來外酥內嫩的複雜層次和味道。茶室最近更與著名導演兼當代藝術家William Kan合作，以「說故事」為概念舉行「心度剖色」（SOUL）展覽展出22幅畫作，和大家細味生活與人生。