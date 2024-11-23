甄子丹做開明老竇　虛心接受子女糾正：我未必啱！

「宇宙最強」甄子丹昨晚（22日）出席活動開幕禮擔任頒獎嘉賓，跟一班年輕人分享人生經驗，問他如何鼓勵新一代？他說：「現今年輕一代創意十足，加上資訊發達，創作模式可以經唔同渠道去表達，會同大家分享自己過去幾十年嘅電影經驗，同時都想聽吓佢哋嘅想法。」他指年輕人的想法和憧憬新穎，笑言自己有時也會聆聽借鑑，問到他年輕時的想法？他笑指自己沒太大包伏：「冇乜大壓力，而且好夠膽量，作為一個演員就去演，唔驚畀人笑，1996年我第一次做導演，咪就咁拍唔理人笑，呢啲就係年輕人嘅無畏憧憬！我覺得電影需要生力軍，有大膽嘅創意。（有冇乜嘢想做未做到？）當時冇諗太遠，過好每一日同做好每部電影，每部戲做到極緻，對得住自己。」不過他坦言年長後心態有所不同，變得給自己添加了壓力：「拍咗咁多戲，觀眾或市場對你有一定嘅期待，每次都希望超越拍過嘅嘢，啲壓力會堆積好似成坐山咁大！因為想超越自己，如果重複再拍一啲嘢就覺得唔好玩。」

他坦言幸運地現時不用太擔憂收入問題，希望將所有精力上放在創作上，令每個創作也有新突破，又表示除了多接觸年輕人，亦會從女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James）身上學習：「有時個女會認為個角度係咁，有時我未必啱，反而佢會糾正番我轉頭。」他指女從小到大也不多話，只是一句起兩句止，不過在舞台上卻變成第二個人，笑指自己有時也不認得女兒，至於仔仔則性格外向，似太太汪詩詩一樣是一名「開心果」。問他可有傳授功夫給仔仔？他坦言在仔仔小時候也會督促他做一些事情：「囝囝考到跆拳道黑帶同學巴西柔術，後來發現佢唔鍾意打到人嘅感覺，就明白佢開始有自己嘅想法。」他指仔仔喜愛音樂，亦喜歡電影音樂，有時會用電腦將電影音樂重組音樂給他聽，指跟女兒一樣有音樂天分，問他可想兒子成為音樂家？他坦言作為父母一定支持子女的喜好，將來則由他們自己去決定。另他透露聖誕要為有份監製兼自導自演的電影《誤判》宣傳，計劃完成後才跟家人出外度假。