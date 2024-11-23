aespa捧年度歌曲大獎！GD與Big Bang隊友合體撐《MAMA》

韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》昨（22日）及今（23日）兩日在美國及日本舉辦共3場演出，最後一場演出今午在大阪京瓷巨蛋舉行。

相隔多年回歸樂壇的天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）早前宣布在《MAMA》演出後，不少粉絲都期待他會與隊友合體表演，而他今日出場後先唱出新歌《POWER》，之後隊友太陽與大成就登場，與GD一起演繹新歌《HOME SWEET HOME》，又唱出Big Bang的經典作品《BANG BANG BANG》及《Fantastic Baby》，令全場High爆，今次是Big Bang相隔9年再在《MAMA》合體演出，粉絲都大表感動。

而GD亦獲得「年度音樂遠見獎」，他回想Big Bang是於2007年第一次站上《MAMA》的舞台，至今已經在一起17年，他特別多謝一直陪伴他們的粉絲，又指不知道這個獎是不是只可以拿一次：「明年我也不會錯過的，謝謝！」

而今年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫繼昨日以頒獎嘉賓出席之後，今日就以表演嘉賓出席盛會，演繹他在劇中以樂隊Eclipse主音身份演唱的《陣雨》，而他更憑該曲獲得「最喜愛全球流行歌曲」。

此外，人氣女團aespa獲頒「女子組合最佳舞蹈表演獎」、「最佳女團」、「最佳編舞」及「最佳MV」，更憑歌曲《Supernova》贏得「年度歌曲」大獎，其中成員Giselle因為眼睛發炎而缺席藍地氈，領獎及表演時亦要戴墨鏡，至於(G)I-DLE則贏得「最佳組合歌唱表演獎」，而人氣男團Seventeen就以大熱姿態勇奪「最佳男團」，以及「年度專輯」和「年度藝人」兩個大獎。