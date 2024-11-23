陳曉華向陳家樂拉票　何沛珈阮浩棕「情侶檔」放閃

無綫劇《異空感應》一班演員陳家樂，陳曉華（Hera），緋聞男女何沛珈及阮浩棕，還有莊思明等，今日（23號）齊出席記者會。男，女主角家樂和Hera接受訪問，談及新劇早於兩年前拍攝，家樂笑謂終於知道為何新劇至今才播出，全因年底有頒獎禮，無綫要力捧Hera攞獎，隨即大叫她為：「Hera姐。」又指此劇是她第二齣擔任女主角的劇集，覺得她演技進步不少，深受無綫愛錫，搞到她大叫：「點解唔講我係好勤力。」

問家樂可介意用作力捧Hera？他則謂全不介意，因為他要報恩：「監製王心慰當年喺我冇人識嘅情況下都畀機會我，搵我拍攝劇集《逆緣》，我唔係屬於無綫嘅藝員，但佢都一路力保我到尾先入到嚟拍劇，所以今次我係二話不說都嚟拍劇。」

Hera表示亦多謝監製給予機會，因劇中一人分飾兩角好難演，她說：「係兩個唔同性格同空間，兩年前我係好似張白紙咁去演，我睇番我當時演技好青澀，用好單純嘅演法，希望觀眾鍾意呢個角色。」問到升呢做「阿姐」，她重申：「叫姐姐，唔係阿姐。」家樂搭訕說姐姐有兩個姐字比阿姐更勁，Hera哈哈笑：「係咪想我打你呀。」又說以前是BB，現成大變了姐姐，但她望被叫妹妹，因為希望受到照顧。

問到她頻頻推出新劇，可擔心被睇厭，她有信心不會厭，因各角色和造型都不同：「之前民初，今次係型，性格硬朗。」問到可有信心在無綫頒獎禮上攞獎，她就話沒有想過獎項，只望觀眾支持新劇：「因為付出咗好多努力，一個禮拜淋4次水，體能同心理都係挑戰，係成長經驗同珍貴回憶，呢幾日我都係度諗梗點樣宣傳。（怕孭唔起飛？）係因為成個團隊都付出咗好多努力。（係咪想攞飛躍進步獎？）我冇諗，如果觀眾喜歡呢齣新劇角色已經係是大鼓勵，歡迎任何評語。」家樂又問Hera可會為獎項拉票？她老實不客氣謂：「請投我一票。」又問家樂及傳媒是否投票給她，還要截圖給她，家樂又笑謂：「終於chok到佢啦，我全部投佢票啦。」

至於家樂可有想獲視帝獎，Hera即連聲恭喜他，家樂則說：「唔係，乜呢齣劇都計咩，唔係台慶劇之後就唔計數咩？講真講假呀？」Hera問如新劇有資格角逐獎項有何感想，他又玩她說：「如果計就再次證明無綫力捧你囉。」

同場的何沛珈（Roxanne）和緋聞男友阮浩棕齊接受訪問時，表示新劇中兩人沒有感情線，但Roxanne預告將會有，她說：「下一齣會有多啲對手戲，我今次就同陳家樂多啲對手戲，不過我覺得佢好奇怪，因為佢成日嚟纏住家樂， 同埋佢啲眼神令我覺得佢想改變家樂嘅性取向。」問到可有演技交流？阮浩棕即謂跟同劇演員有交流。

至於傳緋聞又拍劇可尷尬，是否拍此劇時而撻着？Roxanne大方謂：「唔尷尬，我哋係年半前開始傳緋聞。」阮浩棕亦謂沒有尷尬感，因為會專心工作，再問是否現實中的情侶關係，女方咿咿哦哦，而男方則說是緋聞，但一定是了解中，她和應說可以再了解多一點。

問到私下可有約會？Roxanne坦言：「咪畀人影到嗰次，其他都係有朋友在場。」是否跟公司要低調有關？Roxanne就話現時是拚搏期：「做嘢時有太多諗法嘅話，怕focus唔到喺拍劇上。」阮浩棕又婦唱夫隨指做演員要保持平常心，一定工作行先，Roxanne隨即叫緋聞男友分享拍劇時又水又火又爆破的辛苦程度。有謂她幫緋聞男友宣傳，她解釋因自己不能劇透，因其角色會影響結局，又指阮浩棕戲份較重。