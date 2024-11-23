關嘉敏做番自己　唔再扮譚輝智

藝人關嘉敏（Carman）今日（23日）出席一個環保時裝活動，並擔任頒獎嘉賓，她自認是慳妹，初出道時沒錢買衫經常要慳住使，試過一日要換5、6套衫，因為屋企沒衫換，要找一些有退貨服裝的店舖買衫，着完交回店退換，她說多謝售貨員無表現嫌棄和黑面，有時又會與Bingo隊友互相交換衫着，因為隊友身高相若，她又試過將舊衫剪細給愛犬着，實行慳到盡。現在已不再需要着完退貨，不過習慣了慳家，而且睇得多時裝書懂得利用飾物配搭，試過成功將一套衫變換3個造型出席不同場合。

近日她在無綫台慶神還原扮《中年好聲音2》的1譚輝智，與正版譚輝智合唱《屈到病》的演出，一鳴驚人，堪稱TVB新「扮嘢王」，她笑言是夢想成真，大讚輝智跳舞大有進步，Carman表示排練了2個小時，希望可以像對着鏡跳舞一樣：「我扮嘢嘅年資只有幾個月，好多謝李思捷，我叫佢做師傅，發掘到我新一面，好感激佢提攜。」她又自爆當晚要轉換造型，拆頭套時差點扯甩皮膚，痛到想喊，感覺好似生仔一樣。她在社交網Po出自己化了輝智的妝，但穿着低胸晚裝的相，非常搞笑，她說：「輝智話有兩樣嘢唔會扮，第一唔扮女人，第二唔扮寵物，冇機會睇佢着女裝衫，所以我將相傳畀佢睇，我比較貪玩，佢睇到勁開心，鬧我係咪黐線㗎！」問她是否已放棄再扮女裝，Carman哈哈哈大笑說：「我本身係女仔呀！（點樣搵番自己？）我依家個樣唔係輝智啦，仲係好似？唔係啩！ 」不過原來她媽媽也認不出她，指看完台慶都找不到女兒，冇想過女兒變了男生。暫時未有下一個扮嘢目標，會做回自己，指今年台慶對她來說特別難忘。