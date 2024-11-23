本日日本：冬季遊日　必賞No.1燈光活動　

觀賞浪漫璀璨燈飾，是冬季遊日本的指定節目。作為人氣燈飾指標的International Illumination Award早前公布了第2屆得獎名單，當中由6,610名夜景觀光士（持有夜景鑑賞資格證）選出的「燈光活動」組別，便由長崎縣主題公園豪斯登堡動用1,300萬顆燈飾打造的「光之王國」獲得優秀娛樂賞第1名兼2024年度最優秀賞！適逢年尾，「光」炮製了多項冬季搞作，讓訪客感受光掁掁節慶氣氛。同組別還有優秀故事賞及優秀技術賞兩大排名，首名景點的燈飾同樣美不勝收！

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長崎：千萬顆打造 璀璨𡙸目

面積達152公頃、將歐洲風格街道忠實呈現的豪斯登堡，當中一大亮點是動用1,300萬顆燈飾炮製遍布園區、一年四季都可欣賞的「光之王國」燈光項目。踏入冬季，「光」的內容亦作出相應改動，焦點有藝術花園園區內的噴泉表演Water Magic會有全新演出，在歐式街道作背景下，結合繽紛燈光燈飾、音樂及最高達20米的壯觀水柱，交織出動人情景。同區還有以7萬顆LED燈飾布置的摩天輪光之觀覽車，及闊60米、燈飾及圖案會不斷變化的光之極光花園，統統令人讚嘆。另外，娛樂設施城園區內除有入夜後閃閃發光的3層高旋轉木馬Sky Carousel外，即日至明年1月6日更會舉行聖誕市集活動，既有售賣美食雜貨的攤檔及精彩舞台表演，更少不了充滿節慶氣氛的燈飾及煙花發放。意猶未盡的話，阿姆斯特丹城園區同期亦有聖誕廣場，廣場上布滿精緻可愛的裝飾品，還有耀眼奪目的樹木和拱門，當中更有一棵高15米的巨型聖誕樹，非常吸睛。一日票成人¥7,400起（約HK$370）。

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櫪木：三大時段 各有內容

榮獲優秀技術賞第1名是櫪木縣足利花卉公園的光之花庭園，至今已舉行第23屆，於10萬平方米的園內，採用500萬顆LED燈泡打造豐富多彩的燈光Show。今年「光」的展期由即日起至明年2月16日，當中除了可欣賞到佔地1,000平方米、利用LED燈重現紫藤花由開花至飄落的大型燈飾「奇迹的大藤」，結合長120米大屏幕的玫瑰燈飾「光之玫瑰園」，表現櫻花等日本優美風景的光雕投影「日本的四季」等注目搞作外，今年更有全新區域Snow World，於山的斜面炮製大型光之壁畫播放聖誕老人於聖誕前夕的有趣故事。與此同時，「光」的展期分為三個時段，各有不同的主題項目及布置，即日起至12月下旬以聖誕節為主題，園區一大地標「花之城堡」會有特別的應節燈飾編排，此外，1月1日至2月16日期間會以新年為主題，屆時訪客可欣賞到牡丹、梅花等春天盛放的花朵在燈光照耀下的美態。入場費成人日間¥400起（約HK$20）、夜間¥1,400（約HK$70）。

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神奈川：超闊範圍 耀眼空間

獲選為優秀故事賞第1名的湘南的寶石，是自2012年起於神奈川縣藤澤市江之島和片瀨海岸舉辦的燈飾活動，特色是燈飾設計巧妙的運用江之島的自然特色，在島上營造出各種不同風格的燈飾會場。今年的活動日期由即日起至明年2月28日，作為主要場地的江之島Samuel Cocking苑，以該庭園地標江之島海蠟燭展望燈塔為中心，打造了直徑達70米的大範圍光之空間，當中包括有利用超高密度LED燈飾及水晶串珠炮製的發光隧道湘南Chandelier，及採用大量低耗LED寶石燈並結合玻璃容器、木材的寶石森林。其他注目場地方面，推介既可從展望台眺望江之島遊艇港美麗夜景、又有漂亮燈飾包圍的中津宮廣場，不可錯過的還有一大片光之草原及櫻花燈飾的龜ヶ岡廣場、被燈光籠罩的江之島岩屋洞窟，就連保佑情侶幸福的龍戀之鐘也添上醉人光效。值得一提的是，12月中旬至明年1月下旬在江之島Samuel Cocking苑有2萬株鬱金香綻放，晚上更會被彩燈點亮。全日票成人¥1,100（約HK$55）。