曾比特同女友互恰當情趣：我好少發脾氣

歌手曾比特今日（23日）到灣仔會展出席潮州節活動，他在現場大展歌喉，當他獻唱完畢後，由英皇集團主席楊受成女兒楊玳詩上台獻花，笑言兩人同是不會說潮州話的潮州人，感謝曾比特二話不說就應邀出席活動。

受訪時，曾比特表示早年會經常回鄉下探親，不過近年因為工作原因少了回鄉下，他笑言自己從來搞不清親戚關係。提到潮州人都好大男人性格，他就笑指自己只是頭大，性格就比較隨和好相處：「無論生活、工作定係兩個人嘅關係，最緊要溝通大家開心就得。」問到會否經常被女朋友恰？他就回答：「互恰，恰嚟恰去係情趣，同埋我好少發脾氣，因為有啲嘢你發脾氣冇用，不如大家坐低認認真真解決問題好過啦，一齊思考吓將來。」說到將來，他就預告明年會出碟，問到可會開辦演唱會？他就指自己暫時未儲夠歌：「我數嚟數去都剩得10首歌，開演唱會起碼都要30首，我又唔想成日都翻唱人哋啲歌。」又言自己亦有興趣與不同歌手合作開辦一個演唱會，男女都可：「因為香港大部份嘅歌手都未合作過，所以都想合作。」

提到叱咤頒獎禮，周殷廷殺入「我最喜愛的男歌手」最後5強，曾比特坦戥他高興，又言今年大家都付出了好多努力，反觀自己今年出歌甚少，所以想明年努力出更多歌。提到新歌《Talk To Me》，曾比特表示這是一首療癒的歌，希望這首歌可以成為大家的「樹窿」，又言自己是一個好的傾聽者，但就不擅長給意見。