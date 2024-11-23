新版M3 M4系列　高性能熱血抵港

擁有更先進的技術、更穩定的操控以及更強大的動力輸出的寶馬(BMW) 全新版M3及M4系列熱血抵港。（胡振文攝）

寶馬(BMW) 全新版M3及M4系列抵港，擁有更先進的技術、更穩定的操控以及更強大的動力輸出。輸港的兩款M3 Competition型號(M3 Competition M xDrive Sedan及M3 Competition M xDrive Touring)、一款M3手波型號(M3 Sedan Manual)、及兩款M4 Competition 型號(M4 Competition M xDrive Coupé 及 M4 Competition M xDrive Convertible)。

五款新型號均搭載了進行了一系列強化升級的3.0L直六雙渦輪增壓引擎，其中兩款M3 Competition 及兩款M4 Competition型號，最大馬力輸出均較前款增20hp，轉速範圍亦增加了230rpm。最大馬力及扭力分別同為530hp和650Nm(@2,750-5,730rpm)。皆搭配8前速M Steptronic連Drivelogic波箱，完成0-100km/h加速，M3 Competition M xDrive Sedan及Touring分別只需3.5秒及3.6秒；M4 Competition M xDrive Coupé及Convertible分別3.5秒及3.7秒。至於為鍾情手動駕駛樂趣的棍波車迷而設的M3 Sedan Manual，最大馬力480hp，550Nm峰值扭力可2,650rpm至6,130rpm更長的轉數區之間全數釋出，配6前速手動波箱，4.2秒完成0-100km/h。

其他升級標準配備還有全新頭尾燈、新款M 鍛造輪圈、M真皮平底軚環及車廂內飾，並搭載最新的BMW Operating System 8.5系統及AR擴增實境導航功能等。內置針對賽道優化的M牽引力控制系統(M Traction Control)及M飄移分析(M Drift Analyzer) 功能的M Drive Professional系統，依舊皆屬五款新型號的標準配備。前者提供10 種等級的牽引力輔助系統介入程度選擇，以調整後輪打滑的程度；後者則能夠紀錄車輛每次飄移時的時間、距離、角度等資料並作出評分。