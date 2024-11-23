周秀娜為新片博到盡　與王丹妮即場互片

周秀娜、王丹妮、楊詩敏（蝦頭）等早前為新片《臨時決鬥》接受集訓，王丹妮直言接受密集訓練，令體能明顯進步：「自己有一段時間沒有爆汗的運動量，想唔到搞笑賀歲片，原來打拳係咁認真。之前跟武指師傅學過少許動作，但今次發覺泰拳同之前所學的有很大分別，有很多步驟要重新再學，但感覺快上手。」

有學習Kick Boxing的周秀娜，今次是首度接觸泰拳，她謂：「練泰拳之後發現同Kick Boxing好唔同，自己都有壓力，預早用一個月時間訓練，又去睇泰拳比賽，因為我要演拳王角色，姿勢、感覺都要好似。」見到周秀娜腳有瘀傷，兼練習致抽筋，她說：「踢沙包踢致腳瘀，而練到腳抽筋，可能自己好緊張，打人的時候會好用力，自己擋時就好緊張，不過平時冇事冇幹都會整親，開工前要練好下盤，其實我想做蝦頭個角色，哈哈﹗」蝦頭則回應：「其實我ok，係其他人唔制之嘛﹗哈哈﹗」

有學習拳擊經驗的蝦頭表示，之前有接觸過，都算應付到。而教練為協助她鍛練，更在其腳上綁上鐵餅，蝦頭說：「教練幫我喺腳上綁上鐵餅，讓我練習從來沒有用過的肌肉，都好有趣，練習時發現自己冇力量，非常好笑。我平時有游水，亦有踩踏步機，今次都算係我現最激烈的運動，5、6年前有接觸過拳擊，今次重拾感覺，覺得幾好玩。自己玩開籃球、羽毛球，我唔覺得吃力，個角色本身就係吃力。」