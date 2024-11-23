金馬奬︱已故鄭佩佩獲頒終身成就奬　原子鏸哭成淚人

「第61屆台灣金馬奬」今晚（23日）假台北流行音樂中心舉行，導演李安現身代表大會，頒發「終身成就紀念奬」給已故鄭佩佩，他形容對方說：「她的演出非常人性，不單是武打演員，更於喜劇及歌舞片等都有非常傑出的表現。很記得拍《卧虎藏虎》時，楊紫瓊演了一場戲後很崩潰，但我們要反拍章子怡，當時她站出來說﹕『導演，我來吧﹗』主動給年輕的子怡餵戲，我非常懷念她。」

此時，鄭佩佩4位子女於台下已感動非常，尤其原子鏸更哭成淚人﹗4人上台先後表示：「感謝金馬奬頒了這個奬項給予我們深愛的母親，我們尤其感到榮幸，能夠代表她從李安導演手上拿到這個奬。倘若媽媽還在的話，我們肯定會陪在她身邊，分享這個千載難逢的時刻，為她而感到驕傲。在我們心目中，她已經拿到了『終身成就母親奬』，感謝她所有的粉絲及合作過的演員，媽媽永遠在我們心中，是最有才華及平易近人的，她不單遺傳了專業精神給自己的兒女，還鼓勵近一代的演員，大家一努力、加油，祝一切順利。」此時其兒子更高舉獎座，對天說：「這是給妳的！」場面窩心感人。

而年僅11歲的童星鄭又菲憑主演《BIG》，奪得「最佳新演員」，聞訊後她淚如雨下﹕「謝謝導演給我當演員的機會，亦因為拍戲我第一次看見光頭的樣子，接下來我會挑戰更多不一樣的角色，請多多指教。」

施名帥奪最佳男配角

金馬獎最佳男配角由施名帥憑電影《角頭-大橋頭》奪得，首次入圍的他一擊即中，擊敗李康生及莫子儀兩位金馬影帝，他致謝時表示：「謝謝做夢的人，謝謝想像力，沒有想像力我不可能在這裏，謝謝劇組所有工作人員，各位前輩們引領我們，謝謝對手演員，一個人可以做的很少，是你們所有人投入的想像力。」他多謝家人，自認沒有太多時間陪伴他們：「謝謝太太，她在我甚麼都沒有就相信我的才華，一心一意陪伴我。」最後他重申自己是一個演員，一個做夢者，並高舉獎座大叫：「金馬獎是我的。」