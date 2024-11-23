Edan人逢喜事狀態大勇　球場發威連入多球

叱咤903主辦《903 AllStar籃球賽》今晚（23號）假亞博舉行，由903 DJ組成的「九零三人隊］，成員包括隊長森美，今日生日的隊員小儀、少爺占及朱薰等；「歌星勇士隊］隊長是張繼聰，成員有MIRROR、ERROR、周殷廷、林愷鈴、陳健安、陳凱詠、梁釗峰、張馳豪、kayan9896，張蔓莎，黄明德、雲浩影、曾傲棐、黎展峰，譚旻萱及馮允謙等，而傳和叱咤903因爭贊助商而擘面，將缺席叱咤頒獎禮的華納唱片，仍然派出旗下歌手Dear Jane成員Tim及Jackal，Nancy Kwai、張蔓姿還有分手情侶Moon Tang及Gareth.T 落場應戰。 謝安琪則坐在觀眾席為老公張繼聰打氣。

鄭裕玲(嘟嘟)擔任星級嘉賓為兩隊打氣，並將籃球交給上屆MVP（最佳球員）姜濤，為今晚賽事揭開序幕。兩年前姜濤在比賽中扭傷腳要坐輪椅離場，嘟嘟問他：「身體無礙嘛？」姜濤則說ok，嘟嘟再謂希望今晚有場精彩球賽。

球賽一共5節，每節10分鐘，兩隊激戰50分鐘爭取冠軍隊殊榮，而各隊得分最高之隊員將奪得「球王」（得分王）殊榮，並頒發「籃板王」，「三分王」及「助攻王」予傑出球員。

此外，女團Lolly Talk及VIVA更化身「打氣應援團」，分别與啦啦隊及銀樂隊落力表演，為兩隊隊員打氣。ROVE並演繹籃球動漫主題曲《直到世界的盡頭》。球賽未開始兩隊隊員出場熱身射波，當MIRROR壓軸登場時，姜濤狀態大勇，一投即入球，全場起哄。

第一節，「歌星勇士隊］隊長張繼聰帶領193，馮允謙，MIRROR 成員Ian及周殷廷率先落場，193連失兩個罰球，多得隊長張繼聰射入第一球3分波，而193入回兩分波為自己挽回面子，之後歌星隊多度換人，加入姜濤,Jer,Tiger,Alton,Stanley,ERROR成員Dee及保錡等，雖然Stanley,Alton在Lokman補中下先後入球，但最終仍然以8比10輸給DJ隊，期間Anson Kong被DJ隊撞親個嘴。

休場期間，被爆和緋聞女友林明禎夜遊台北的Edan現身玩投球遊戲，有粉絲發出尖叫聲，而他未受緋聞困擾連入多球。

到第二節球賽開始，釗峰一落場先入3分波，吳林峰再入2分波，，歌星隊一度以13比10反超前領先，其後又被DJ隊反超前，15比27再輸DJ，而坐在休息席等出場的姜濤，用按摩器按大髀及小腿。