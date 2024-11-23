蕭正楠禁老婆黃翠如入廚房　爆當年互相「鬥戲」擦出愛火

堪輿學家麥玲玲主持的清談節目《玲玲友情報》最近一集邀來蕭正楠當嘉賓。麥玲玲透露以往曾跟其太太黃翠如合作主持節目﹕「我同佢講將來老公係行家同埋好靚仔。」她直指阿蕭最初印象是悶蛋一名﹕「呢個男仔一定好人但好正路，反而咪睇阿Bob（林盛斌）雖然樣衰衰、猥猥瑣瑣咁，但女仔會覺得佢好搞笑。」阿蕭忍不住反擊，指自己其實非常百厭喜歡搞事，但要在熟悉環境。

阿蕭又自爆說﹕「我係唔鍾意照顧人，不過老婆既然係唔識照顧自己，咪惟有我照顧佢囉。記憶中翠如只係煮過一餐飯，不過佢煲水都會焫親手，咁危險嘅，不如遠離廚房啦。」

提到二人的定情劇《師奶 MADAM》，他笑說︰「老實講拍劇冇咩太大感覺，淨係一位女同事，幾funny，直到拍入面鬥氣場面，發覺大家都好自動波，好多互動，變咗了解對方同多咗默契。」劇集竣工後，阿蕭忽然感到空虛，覺得我去了「鬥氣對」：「嗰時佢同洪永城去咗南非，啲人話洪永城係佢男朋友喎，打去問下翠如拍成點，聯絡多咗，返嚟開始約吓。」

麥玲玲聞得翠如生蛇B，即表示小朋友必然會集父母靚仔靚女等優良傳統於一身﹕「蛇B同蛇、雞嘅父母係絕配嘅組合，特別肖雞嘅翠如，蛇雞屬三合生肖，感情特別親暱。」