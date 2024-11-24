【是日通勝】

農曆十月廿四

甲辰年 乙亥月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：裁衣、嫁娶、理髮

忌：動土、開渠、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：主動性不夠，有可能惹來另一半的不滿。

金牛座：成為精明消費者，能夠以低價買到心頭好。

雙子座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

巨蟹座：健康運稍遜，久坐無益，趁周日做點運動。

獅子座：安分守己，平常心看得失，煩惱會少很多！

處女座：不乏與人互動的機會，保持笑容十分重要。

天秤座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費時光。

天蠍座：覺得另一半肯花心思遷就自己，心情暢快。

人馬座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

山羊座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

水瓶座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

雙魚座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）豬 財運升

（跌）狗 是非多

鼠：出席約會忌遲到，勿挑戰伴侶的耐性。

牛：離開令你感到壓抑的地方，心情好轉。

虎：財運一般，最好別借錢給不熟落的人。

兔：悉心安排周日約會，讓桃花旺上加旺。

龍：人緣欠佳，消除誤會的辦法便是溝通。

蛇：久坐無益，趁周日抽時間做點運動吧！

馬：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

羊：口不擇言惹人厭，到頭來會令你受傷。

猴：抵抗力比較差，有必要改善個人衞生。

雞：健康運稍遜，小心飲食，盡可能清淡。

狗：是日沖煞，跟冤家碰頭，內心很不爽。

豬：財運上升，投資上可獲得貴人的指點。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何吃出財運來

食物分五行，只要適當改變自己的飲食結構，可帶來意想不到的財富效果。

‧需要鬥志和耐性的工作宜多吃羊肉

羊肉屬土，人體器官脾、胃也屬土，吃羊肉可以強健身體，讓我們意志堅強，工作時更有鬥志。適當補充一些羊肉，五行缺土就可以補回來，自身能量場會得到改善，好運自然會光顧。

‧企業經營者宜多吃牛肉

根據《本草綱目》記載，牛肉益氣、補脾胃，其五行屬土，對應十二地支是丑，對應東面偏北，這個方位又主錢財事業運氣，所以企業經營者不妨多吃牛肉。

‧想當領導者宜多吃雞肉

指揮別人工作需要權威，這種權威是可以透過飲食改變，雞肉是很好的食物，身為企業管理者、軍人或紀律部隊，可多吃雞肉，五行「金」的能量會在體內聚集，有助增強領導能力。

‧少吃缺氧量高的食物

像甜品、朱古力、汽水這些食物，吃多了會耗損人體的氧量，容易破財，所以這些東西適合茶餘飯後品嘗，但不宜多吃。

‧多吃開運的素食

想多賺一點錢，長期吃齋是不好的。如果你是吃素的，又想增加財運，就不要戒吃雞蛋，它可以延緩衰老，讓人得到活力，亦有助開運。如果你是堅定吃齋的，不妨多吃豆類、果仁、海帶，平時煮粥時放些黑豆、黃豆、紅豆、綠豆、花生，這樣財富才會跟着你。