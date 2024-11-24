【快閃限量搶】暖笠笠火鍋精選　買一送一激筍！

寒風凜凜，驅寒暖身首選當然是熱辣辣火鍋吧！KKday 11月22日下午3時推出快閃限量搶，買一送一的荃灣和味煮意火鍋着數優惠，開放預訂至12月31日，勢必成親朋好友飯敍首選！

和味煮意為荃灣區首間結合冰室和中菜川菜火鍋放題專門店，由資深香港和四川廚師處理，香港廚師主打多款港式美食，四川廚師主打雞煲、烤魚、酸菜魚及一眾麻辣小炒。店舖用心呈現最新鮮最美味食物，餐廳中央設有新鮮火鍋料放題區域，之後再享受一杯全港最大特大號飲品，令人難以抗拒。

快閃限量量搶的買一送一120分鐘任飲任食包括120分鐘任食雞煲、烤魚、酸菜魚火鍋放題，連無酒精飲品無限暢飲，低至HK$180+/位，已經好筍？未夠！餐廳還送頂級牛頸脊、鮑魚、帶子、海蝦、生蠔海鮮拼盤，以及任食新鮮三黃雞、手切肥牛、滑牛、鴨血等，連無酒精飲品無限暢飲！

詳情：

優惠期（預訂期）：2024年11月22日15:00至11月28日23:59

用餐日期：2024年11月23日至12月31日

用餐時間：14:00-23:30

地址：荃灣街市街45號地舖

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