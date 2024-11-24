Ian Stanley同封「球王」　譚旻萱落場連入3球

《903 AllStar籃球賽》於23號晚假亞博舉行，下半場戰況緊張，休場時，大會進行不計分數入賽事的三人籃球賽，姜濤表現神勇，進擊，共入6球，成功撼低DJ隊。而第三回合，女子隊開戰，有「籃球女神」的譚旻萱（Mandy）落場如同個人表現，連入3球，旁述員張繼聰和森美大讚Mandy跑起來滿地鮮花，但勁寸DJ隊的小儀：「攞兩蚊綠悠卡」、「過60歲」、「為長者帶來希望，鼓舞人心」，又話要準備脷底丸和氧氣樽，可惜仍輸給DJ隊。

到第四回合開始，姜濤和Anson Lo（AL）齊落場，AL落場分幾鐘被換走由Ian上陣，Edan、Stanley、姜濤及Ian先後入波，其中Stanley和姜濤表現最突出，前者入3球，姜濤入2球，曾跟DJ僅1分之差，只是DJ隊發力，又變成38比44。終第五回合，馮允謙、lan、黎展峰、張繼聰及周殷廷力追分數，又多得姜濤，周殷廷及Ian出力，在一個回合，3度和DJ追成平手，完場55比55，要加時5分鐘決勝負，雖然Stanley、張馳豪及周殷廷各有再入球，一度反超前DJ隊，可惜最終64比66，歌星隊輸2分。球賽完畢，歌星隊的Ian及Stanley同獲8分奪得「球王」美譽。

歌星隊隊長張繼聰接受訪問時表示勝負雖然重要，但雖敗猶榮，賽事過程緊湊，終算有交代：「之前我哋係輸10幾分，同埋對方又派出年青嘅甲一球員。（後悔由DJ隊換做歌星隊隊長？）梗係冇啦，你都知其實我都係永恒嘅臥底啦，我自己講我一定要入3分波，又入咗兩球，三人賽都入咗球，可以講返到屋企對得住老婆，對住啲小朋友又抬得起頭，都好開心攞銀牌，因為依家行九運，九運屬火係有運行。」

齊接受訪問的馮允謙（Jay）就覺得自己落場表現可以更好，但覺得觀眾睇得開心更重要：「因為賽事好緊湊，有幾次都打和，啲甲一球員真係勁，我真係欣賞，因為好少睇到佢哋落場，佢哋真係好快。」有謂Jay打波都好斯文，他表示已落力去打，在903的籃球賽歷史中，屬少入數都球員，他謂：「我係轉波多啲，今日好似入咗1球都好滿意，玩得開心。」

張繼聰則指他的入球是贏印象分，又覺得球賽令歌手變得圑結，尤其感謝電台：「佢請番我當我係歌手，我都好耐有出歌，又可以認識多啲歌手，如當時得令的Jay，仲有認識咗好多年青歌手，我覺得成個行頭都應該互相支持同認識。」Jay反笠阿聰高帽，指欣賞完他在麥花臣舉行的演唱會後，覺得阿聰是好好的學習榜樣，希望私下有機會合作，受寵若驚的阿聰又笑Jay人變了：「你唔會講呢啲門面嘢，你已經好勁，我啲門旁門咗道嘢唔好學，我都係Jay嘅Fans。（你唔係老婆謝安琪嘅Fans嘛？）老婆梗係唔係Fans，直頭係我主人添啦，超越咗啦，最開心個個都健健康康冇人整親。（係咪好關心曾喺比賽中受過傷嘅姜濤？）都唔係擔心，佢大個仔，同埋經過呢幾年，佢都骨格精奇啦，佢無論內在外在都好堅韌。」

至於周殷廷（YT）和陳凱詠（Jace）齊接受訪問，在賽事中，YT頻頻入波表現神勇，原來他曾是新加坡青年軍籃球員隊員：「係10幾歲嘅時間，打過校隊，但好耐冇打波，最開心冇人受傷，大家睇得開心。（估唔到你咁勁？）係啲隊友幫我拉空咗個位，我先有機會嘗試進攻，我想講我哋歌星隊有好多好成員，好似MIRROR成員，我諗如果多5分鐘就好，可能會贏，不過我最後嗰球傳咗畀Ian，因為佢係比我更出色嘅3分射手。」

問他是否因為打入叱咤「我最喜愛的男歌手」5強才如此搏命，他謂沒有關係，打波是自小種下的火，自言：「打波係搏命過一切。」又說從沒想像過可第一次獲提名就打入5強，以往都是戥好友Jace及李幸倪（Gin Lee）能打入「我最喜愛的女歌手」5強而開心，又謂：「當初打入15強都好開心，已超額完成，多謝每位投票者嘅愛。（可有信心攞獎？）我個心態係當去睇好靚嘅風景嘅心態，反而我期待女歌手嘅結果。」有謂Jace和Gin Lee同入圍5強，會投誰一票？YT就覺得冇難度：「我有3個電話，最後一個電話號碼用嚟投畀邊個就係秘密。（投自己一票？）梗係唔會啦，我諗梗係咪要開5個電話。」

YT表示雖然沒有再跟環球續約，但仍然有聯繫，亦跟現任的高層講個信字，又拖曾是同唱片公司的Jace落水謂：「佢完約時係個尷尬位，因為有高層人事變動。」但Jace卻說不感尷尬，又指能打入5強，心情變得複雜：「之前有試過打入又試過冇入，現再打入5強，意義、分量感再加重，可能今年出歌上好任性，亦不知外界可喜歡，又有機會登上紅館舞台，覺得好夢幻。」