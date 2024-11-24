【心理測驗】友誼的小船能駛多遠？

生活中，我們都會結交許多朋友，有些友誼細水長流，有些卻如曇花一現。你是否好奇過，自己維繫友誼的能力有多強？不是試試日網爆紅的心理測驗，看看你的「友情持久力」吧！

【問題】你能容忍多少封未讀郵件？

有些人一看到未讀郵件就渾身不舒服，有些人卻完全不在意。你能容忍的未讀郵件數量是多少呢？

A. 一封未讀郵件都不能忍

B. 10封左右

C. 30封也沒問題

D. 100封也無所謂

【答案分析】

A. 選擇「一封未讀郵件都不能忍」的你……友情持久力：一般

你對於選擇朋友相當謹慎，與合得來的朋友能維持長久的友誼，但對於需要刻意維繫的關係，則傾向順其自然。你不會強求，也不會勉強自己維持不必要的社交。一旦真心接納對方，就會用心經營這段友誼，除非發生重大事件，否則這份情誼會一直延續下去。

B. 選擇「10 封左右」的你……友情持久力：良好

你懂得欣賞朋友的優點，也能包容朋友的缺點。一旦建立友誼，便能長久維繫。 你們互相扶持，彼此分享喜怒哀樂，共同經歷人生的點點滴滴。特別是兒時玩伴，即使多年未見，也能一見如故。或許只有在感情方面，你才有可能放棄一段友情。

C. 選擇「30 封也沒問題」的你……友情持久力：隨緣

你身邊的朋友來來去去，並不是因為爭吵或誤會，而是你更享受獨處，喜歡與人保持舒適的距離。你不執着於友誼的形式，更重視當下的相處，珍惜每一次相遇的緣分。

D. 選擇「100 封也無所謂」的你……友情持久力：超強

你非常容易與人建立友誼，即使只是萍水相逢，也能迅速成為朋友。你的朋友遍天下，即使忘記名字，也可能記得對方的臉。你擁有廣闊的胸襟，能和各種各樣的人相處融洽，因此有能力維持和大家的關係。不過，雖然你的朋友很多，但你可能不太擅長與人深交，展現自己真實的內心。