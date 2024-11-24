MIRROR互讓「球王」之位　姜濤直認打波有陰影

人氣男團MIRROR誕生兩位新球王，同樣攞到8分的Ian和Stanley，Ian表示：「覺得是志在參與，因為歌星隊人多有60幾人，每人參與時間不多，玩吓！」Stanley就自認是「勤奮王」，經常搶籃板：「見到193唔搶籃板有啲嬲，成日衝過去搶，搞到碌地，又驚壓到DJ，（有冇受傷？）有少少擦傷膝蓋，但無乜事。」姜濤立即捽Stanley大髀，一邊捽一邊表示：「呵番、呵番」。AK就否認被DJ隊撞到嘴，講笑：「冇，我自己熱氣，食少咗維他命C，唔好瀨落其他人度。」認為打籃球碰撞難免，少事無問題。

姜濤今年失去球王之位，他笑言上屆摘下球王是「受之有愧」，Stanley講笑：「如果今年你再攞就可以轉行打甲一喇！」上屆籃球賽姜濤扭傷膝蓋，所以最緊要各人平平安安，無人受大傷已很好：「我都包咗好多嘢。（留有陰影？)多少都有，所以乖咗好多。（着23號球衣有壓力？）少少喇！（前一晚練波？）呢幾晚都有打，打波係日常，無特登去練。」Anson Lo落場只有1分19秒，他笑言：「要多謝姜濤畀個波我掂一掂，都是跟教練指示，落場就落場，換人就換人。（打排球多？)上次負責打排球，自己打排球好過籃球。（時間短唔過癮？）睇都好過癮，打到1分鐘都過癮。」

Edan早前透露與馬來西亞女神林明禎正在了解中，日前再爆出在台灣拍拖行夜市的蜜照，Edan認相中人是自己，女伴是邊個：「大家都知，唔好恭喜住，唔係拍拖，畀啲空間！

（了解完？）繼續努力中，畀啲空間。（台灣玩幾多日？）見吓面食吓嘢，畀啲空間，下次會換咗個相機同鞋。（女友開工專登飛過去？）唔係女朋友，努力中，畀啲空間。如果下次網民見到我，佢想打招呼就打招呼，唔好影相，畀啲空間。（搭住明禎膊頭？)

係Gentlemen因為多人又落雨，（會搭其他女仔？)梗係唔會，Gentlement都專一，畀多啲空間，高抬貴手，唔好壞我好事。」問到是否拍拖有壓力，Edan即扯開話題講籃球，對於明禎認身在台灣兼在社交平台派心似默認，Edan就表示自己都經常去台灣，至於粉絲的反應屬見仁見智，他強調有好多粉絲好支持。另外，提到他跌出叱咤樂壇《我最喜愛的男歌手》5強，他感謝粉絲落力支持，令他十分感動，自知做得不夠好，期待下年音樂上有突破：「我上年都入唔到5強，係自己問題，會繼續努力。」