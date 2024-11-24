【營事檔案】薄朱奇亞籽燕麥杯

薄荷朱古力是最近韓國的熱潮，任何食物都可以配上薄朱，簡單由雪糕、薄荷咖啡，到薄荷牛角包、薄荷布丁都有出現。所以今次嘗試加入被稱為健康的燕麥，製成燕麥杯，都十分新奇而又好味。

薄荷口味的來源

薄荷朱古力中的薄荷口味通常來自於薄荷提取物或薄荷精油。這些提取物都是從薄荷葉中提取的，具有清涼和提神的效果，常用於各種甜點和飲品中，例如薄荷茶、薄荷朱古力蛋糕等。薄荷葉富含維生素A，這種維生素對於維持視力、促進皮膚健康和增強免疫系統都是重要的營養素。

奇亞籽含有健康脂肪

奇亞籽是植物性Omega-3脂肪酸的來源之一，不飽和脂肪等健康的脂肪可有助降低心血管疾病的風險，減少炎症，並促進大腦血管的健康。Omega-3脂肪酸還有助於降低血液中的壞膽固醇水平。由於奇亞籽吸水性強，在食用前應將奇亞籽浸泡在液體中，直到形成凝膠狀，以便於消化和吸收。奇亞籽泡發後，就可製成奇亞籽布丁、奇亞籽飲品等。

薄朱奇亞籽燕麥杯

材料：

薄荷朱古力 2塊

奇亞籽 10克

燕麥 30克

脫脂奶 100毫升

代糖 2湯匙

做法：

1) 在杯中，加入燕麥和奇亞籽

2) 再加入代糖及脫脂奶拌勻

3) 放入雪櫃一晚或2小時以上

4) 薄荷朱古力隔水坐溶後淋上燕麥杯上

5) 再放入雪櫃30分鐘或稍後一會先，直至朱古力變硬，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。