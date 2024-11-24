丁海寅台灣會粉絲　 公開「新婚生活」：正在搬家

韓星丁海寅昨日（23日）在台灣舉行見面會，今次更是一天連開兩場，他一開場便唱出主演韓劇《媽媽朋友的兒子》的主題曲《The Truth》，並以中文跟粉絲打招呼：「你好，我是丁海寅，你們過得怎麼樣？好久不見，你們想我了嗎？我好想你們，很高興見到大家！」

他又特別學了「月亮代代表我的心」、「你是我的唯一，希望永遠可以跟你在一起」、「不想成為甚麼特別的人，只想成為特別愛你的人」、「因為你，我才了解甚麼是愛」5句中文，更用錄音公仔錄製「有你才有我，我永遠的愛你」，令粉絲冧爆！

在互動環節中，他解答多位粉絲的煩惱，包括前男友、減肥計劃、夫妻相處之道到「新婚生活」，當被問到「新婚生活」是否愉快，丁海寅先是嚇到，並反問：「我還沒結婚呢？這不是問我本身吧？」後來才反應過來，順着《媽》劇的劇情進度分享：「我們剛蓋完房子，現在正在搬家。」

當問到減肥建議時，丁海寅便搞笑地回答：「你本來就知道減肥方法了吧，有知道吧？你只是做不到而已！」當有粉絲問：「前男友昨天結婚，該怎麼祝福他？」丁海寅便說：「不要詛咒他，祝福他就好，要是恨某個人，我們生活的世界就會變得痛苦。真心祝福的話，你自己也會出現新感情的。」

在換上曾經演出的戲劇系服裝環節，丁海寅脫下開場時穿的外套，露出手臂線條，粉絲便大叫：「不要穿外套！」丁海寅便謙虛地說：「我現在身材不是很完美，但粉絲想要我不穿的話，我就不穿了。」