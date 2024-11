歌手王灝兒(JW)作為茶飲店老闆,又要兼顧歌手事業,工作上相當繁忙,於是近日她就忙裏偷閑,到了日本九州旅遊,好好放鬆一下自己。相當喜歡日本文化的JW到了許多著名旅遊景點打卡,昨日她就在網上晒出多張旅遊靚相,每張相都像置身於人間仙間,她還特地穿上運動服裝,到《幽靈公主》的取景地點遠足行山。

除此之外,她還表示自己這趟旅程吃了很多拉麵和泡了很多溫泉,她寫道:「 九州自駕遊,南北全征服Got to see a bit of 紅葉,Hiked at 幽靈公主's forest in 屋久島,so magical,Visited 軍艦島 in 長崎 where 007 and 進擊的巨人 were shot!! Had sooooo many bowls of ramen 浸咗好多個onsennnnnn,Greaaaaaatttt trippppp。」

P3]