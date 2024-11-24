唐詩詠先有麵包再揀愛情　笑言禁止黃翠如出門

藝人唐詩詠（Natalie）今早現身主題樂園為慈善跑擔任頒獎嘉賓，愛跑的她笑指因對手太厲害，故今日只負責頒獎，問她是否剛開設的麵包店太忙冇時間練習？她表示因在試業中故要看緊點：「希望清楚所有流程、問題，同埋日本老師嚟咗，呢排同佢研究新嘅模式。」她坦言經營生意有太多學問，加上日本老師有一些原則要緊守，她說：「試過個麵包好熱客人好想買，但老師就話唔得，要凍咗先，否則會影響口感，佢話如果希望客人食到最好嘅，就一定要堅持。」她表示學得更多才能做得更好，因此趁近來未有拍攝工作便努力學習，雖然像冇假期一樣，但感覺充實開心。

談到她如此忙碌沒有時間談戀愛，她笑謂：「嗰日老師先話你拍拖就做唔到麵包舖啦，因為朝7晚8，返到屋企瞓醒又7點，老師話好在我冇拖拍，安心晒，哈哈！（搵個男朋友一齊睇鋪？）我先管好間舖，再管個人！」她笑稱不是選了麵包不選愛情，只是先搞好麵包。

另提到好友黃翠如早前宣布懷孕，她笑指對方早於宣布喜訊前已向她提出要求幫手湊B，又笑指對方現在是受保護動物：「我從來揸車都算係好小心，之前同佢出街車住佢我真係小心得好緊要，真係會驚，佢依家要乜都即刻送到府上。」她笑言已下命令嚴禁對方出門，坦言懷孕初期要加倍小心，尤其對方曾不幸經歷流產傷痛，自己當時也有陪伴對方，她表示心態很重要，讚翠如是一個很堅強的人，更大讚蕭正楠是一名十分稱職的好老公，照顧得翠如很好。