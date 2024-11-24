扒房新意　本土元素添趣「味」

很多人每逢生日或紀念日等特別日子，都會揀選到扒房慶祝，城中除了高級扒房，也有不少親民的港式扒房，豐儉由人。近日有新的扒房開業，以及有扒房推出新菜單，不約而同將本地元素滲入菜式之中，吸睛又玩味，仲趣「味」沛然。

尖沙咀：炸麵沙律

潮流興打卡，餐廳裝潢和菜式要足夠「趣」才吸引食客打卡。尖沙咀新開業的扒房，名字以牛的叫聲擬聲字來命名，主用餐區以木地板及餐桌搭配色彩繽紛的駐港法國藝術家的塗鴉作品，加上洋溢本土風格的霓虹燈元素，令人目不暇給。

玩味的裝潢風格，當然要配令人期待的共享菜單。享用牛扒前，不妨先來點由行政總廚Terrace Chow設計的開胃小菜，惹味的香脆蝦多士炮製成中式點心春卷的模樣，餡料是蝦滑，外脆內軟。川式蜜汁香脆雞翼經川辣汁醃製後經慢煮、風乾和脆炸，椒香甜美。猶如薄餅的沙嗲牛肉靚哥炸包，封門柳配自家製的醃菜和沙嗲汁，每一口都有濃郁的花生醬香氣。

共享菜單的主角首推澳洲100日穀飼T⻣牛扒，大廚指優質牛扒只要簡單加鹽和黑胡椒，先燒後焗，已可展現最佳肉味，餐廳備有3款醬汁選擇，除傳統紅酒汁外，還有用5款胡椒製作的胡椒汁和散發酒香的芥茉蘑菇汁，細節位是沙律以肉絲炒麵作靈感，蔬菜加入炸天使麵拌勻，口感十足。另一道原條牛骨髓慢煮牛腩威靈頓，牛骨髓釀入燜煮的牛腩，裹上酥皮烤焗，工序歷時3日，是一道滿有誠意、肉香滿滿的菜式。意猶末盡的話，還可以來一口黯然銷魂慢煮澳洲西冷牛扒牛肝菌煲仔飯，搭配紅豆冰或鴛鴦口味的牛奶樽奶昔，又或是滲入本土元素的龍眼蜜或咕嚕冰雞尾酒，相當有趣。

堅尼地城：升級菜式

對不少香港人而言，中西合璧的豉油西餐是經典滋味，尤其是鐵板餐，醬汁淋在熾熱的鐵板上弄得滋滋響，散發出來的香氣和儀式感，實非筆墨能形容。堅尼地城一間扒房近日推出升級的懷舊扒房菜單，高溫鐵板盛載高質食材，大家於現代維多利亞式裝潢的用餐區品嘗，特別開胃。

吃鐵板餐，各有所好。好似澳洲90日穀飼的西冷和肉眼扒只用黑椒和鹽調味烹調，已能充分感受到牛肉的味道和質感。美國有骨豬扒用蔬菜汁醃過夜再慢煮，肉質細嫩。至於鐵板黃油雞，雞隻用香料和水果醃過夜，慢煮再風乾，上菜時先焗後烤，保留肉的原汁原味。食材用料講究外，醬汁亦是靈魂擔當。傳統燒汁用30公斤以上牛骨熬製，完成整個過程需時4日，手工繁複，再按風味調配成洋葱汁、蒜蓉汁和黑椒汁，趁熱倒入鐵板，香氣四溢。邪惡之選有用帕爾馬、車打和水牛芝士製作的醬汁，無論是牛扒、豬扒或黃油雞，蘸芝士汁享用，都令人難以抗拒。

為了帶來新穎體驗，餐廳特意推出鐵板芝士牛肉漢堡和炸雞漢堡，漢堡面淋上慢煮4小時的自家製四重芝士醬，濃郁的芝香和味道，令人胃口大開。品嘗熱辣辣的鐵板餐時，可選擇質感濃厚的周打蜆肉酥皮湯，又或是煮到起沙的紅豆冰、開胃的菠蘿冰及黑牛等作配，飯後以鬆脆的杧果拿破崙作結，令人回味。