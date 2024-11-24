李亞男中環被捕獲大肚照流出　王祖籃3度做老竇？

前華姐冠軍李亞男與王祖藍於2015年結婚，2018年大女王天韻（Gabby）出世，2年後再誕細女王海靜（Hayley），一家四口生活幸福。亞男婚後淡出幕前，主力相夫教女，閒時與王祖藍拍片放閃。日前有網民在社交網上分享了一張在中場偶遇亞男的合照，當中可見亞男身挺巨肚，莫非懷第三胎

有網民並留言：「中環經常能偶遇明星，沒想到今天就能遇到呢，結果話音剛落，就看到亞男和她的姑姑（好像一起上過綜藝？）一起從我面前走過，我問：那是不是祖藍老婆呀？我說我想去合照，但是會不會不太好呀，人家還大着肚子呢。猶豫之際，亞男停住了，可能是在等車之類的，所以我慢慢上前問：Hi，亞男，可以跟你合照嗎？亞男好溫柔的說：可以呀。而且並不介意即將臨盆的自己被拍出來，真的好和氣～」

照片中可見亞男身穿一條長袖鬆身碎花短裙，襯黑包平底短靴，與身旁嬌小玲瓏的女粉絲相比，身材高䠷的亞男足足高了半個頭有多，自然成為人群中的焦點。亞男的腹部明顯隆起，她臉上洋溢幸福的微笑。貼文發布後，有不少網民大讚李亞男即使身懷六甲，但仍願意與粉絲合照，十分親切友善，亦有人留言關心：「三胎？」而該貼主則留言回覆：「第一胎的時候。」原來這張合照是攝自李亞男懷着大女王天韻的時候，並非再次懷孕。