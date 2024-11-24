陳展鵬粉紅西裝惹熱議：冇亞視又點會有我

視帝陳展鵬、譚俊彥、林夏薇和張曦雯今日（24日）到將軍澳電視城出席電視電影《尋夢琴澳》的記者會。陳展鵬與林夏薇於戲中飾演一對CP，還會一齊出合唱歌，今次亦是他們首次合唱，薇薇更於錄音當日發生小插曲，她透露自己養的狗狗「金豬」在錄音當日離開了，令她心情極度傷心，但歌曲風格是充滿希望，所以她要強忍傷痛，以開心的聲線完成錄音，好彩最後結果呈現出來是不錯的，而陳展鵬亦表示好喜歡這首歌：「因為電視劇集嚟講，最緊要有正能量，同埋最開心同薇薇一齊唱，都恨咗好多年。」指當年他們一齊合作拍攝《單戀雙城》，雖然二人都有份別為劇集唱歌，但是可惜沒有一齊合唱，希望經過今次之後，他們可以在音樂上更加多合作機會。她又爆二人在拍攝戲水場景的時候，不小心踢爆了腳趾尾：「我唔小心踢到舊石，因為水入面睇唔到，所以你踢我，我踢你嘅時候就踢爆咗，成隻腳趾尾腫咗。」又指希望今次她飾演電視電影中的角色，可以中和了大家對她《黑色月光》中的惡女形象。

提到台慶當晚穿起粉紅西裝亮相的陳展鵬，令人回想起他在亞視時期那張經典海報，對此他表示最重要觀眾看得開心，稱每個人都有過去，他說：「冇亞視又點會有依家嘅陳展鵬，其實我老婆一直都好想回應其他嘅網民，不如其他人直接啲喺我嘅帳號同我講，大家一齊傾吓偈，同埋嗰一隻色我好少着，仲要透視裝，搞到我即刻要留少少鬍鬚平衡吓佢，多番啲男人味，同埋件衫我哋冇得揀，我哋都好尊重Designer，最緊要大家一齊有喜悅感。（之後着多啲粉紅色？）睇環境啦，如果拍劇需要都會，或者深少少嘅粉紅色。（老婆會幫忙？）有佢我安心好多，佢話OK我就出街㗎啦。」

至於與胡定欣私下極老友的薇薇，表示好替定欣出Pool高興，亦都已經見過對方男友：「作為朋友最緊要睇到佢開心，見到有人對佢好，佢開心我哋就開心。（對男士印象如何？）幾好，最重要嗰位男士對佢好，同埋定欣開心就足夠。」

同場譚俊彥表示今次拍攝最難忘，因為他和張曦雯在拍完「獎門人」滿頭都是奶油，就要冒着8號風球，坐車去橫琴拍攝。而張曦雯今次艷福無邊，與3位男主角譚俊彥、陳展鵬和馬國明都有感情轇轕，笑言雖然只拍了短短2日，但2日都好忙，因為同3位男主都有對手戲。問到可有跟那一位男主特別多親密戲？她就指沒有特別太親密的戲碼，但最有戀愛感覺的應該是馬國明，而譚俊彥隨後即笑言：「馬國明好勁，溝晒啲女，戲入面。（佢做花花公子？）佢做騙子。」譚俊彥又指自己雖然與胡定欣飾演夫婦，但與陳展鵬卻有點「曖昧」的戲份：「我講真㗎，因為拍嘅時候大家都有好多臨時諗出嚟嘅嘢，但效果都唔錯。（過唔過電？）起碼唔再似以前我哋互相廝殺，都過電嘅。」