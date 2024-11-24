汪明荃華麗戰衣開騷　林家謙驚喜做嘉賓

藝人汪明荃假紅館一連兩場「阿姐．汪明荃演唱會2024」首場於昨晚（23日）開鑼，陳百祥、黃杏秀、樂易玲、周慧敏、王浩信、鍾柔美與朱潔儀等均是座上客，而林家謙擔任個唱嘉賓。今晚演唱會以不同顏色的珠寶劃分出每一部分，寓意阿姐是演藝圈的瑰寶，在服裝造型大師陳華國精心打造，以及背景LED屏幕的襯托下，畫面華麗。

阿姐先以代表黃金的金色造型獻唱《閃爍登場》和《迷人Pink Lady》揭開演唱會序幕，之後她說：「大家有冇留意我今次演唱會嘅標誌呀？有Diva啦，又有阿姐啦！幾靚呀可？唔理係Diva又好，阿姐又好，對我嚟講都只係一個稱呼嚟嘅啫，因為我一直都只係做番我自己——汪明荃，Liza！我，就係要將最好嘅嘢送畀每一位觀眾，所以今晚希望大家都可以好開心咁去欣賞每一首歌，每一幕演出！」

阿姐自言為了今次個唱花了很多心思，邀人為演唱會寫了新歌：「我一向都愛才，好鍾意同啲有才華嘅人合作，一來作品水準有保證，二來又可以喺佢哋身上偷吓師，學吓嘢，所以今次我就請咗黃偉文幫我寫歌詞，同埋一位音樂才子寫呢首新歌，佢就係今日嘅嘉賓林家謙。」她稱今次開個唱想跟新人合作，問了很多人意見，每個人都向她推薦家謙，家謙笑言：「佢哋係咪整蠱你？」汪阿姐回答說：「唔係，你寫嗰首歌係一首好歌，我睇你好似一個年紀好輕嘅人，你有30歲未？」家謙說：「有啦，不如我承認已過30。」汪阿姐追問是否31、32還是33，家謙說可在網上查到，兩人合唱《用愛將心偷》，之後家謙又獨唱《迷人Pink Lady》，家謙表示：「呢首歌我自己好鍾意，因為好好聽，同埋當我唔開心，心情麻麻哋嗰陣，我聽完呢首歌就會變番好開心。」

除了家謙外，阿姐的老公羅家英也有登場，他先以一段棟篤笑和觀眾朋友見面，這段棟篤笑的內容不乏他與阿姐的相處之道，最後他更唱出他的首本名曲《Only You》，大施冧功。

在Encore環節中，阿姐以中性穿西裝的造型再現台上，先為每位觀眾送上一曲《熱咖啡》，之後伴隨着《美麗娛樂世界》，大螢幕展現汪阿姐過往拍攝劇集的多幅造型照，最後以一首《Make my day》為首晚演唱會畫上完美句號，貼心的她於完場後，也特意和紅館外等候她的歌迷打招呼才回家休息。