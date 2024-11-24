韓團EVNNE襲觀塘　與港迷迎聖誕

韓國人氣男團EVNNE，由曾參加選秀節目《BOYS PLANET》的KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫及朴祉厚組成，於去年9月出道，7子今午（24日）在觀塘apm出席「暖羊羊聖誕夢想站」開幕禮兼舉行簽唱會，吸引大批粉絲圍觀，企滿商場各層。

7子現身後即用廣東話跟大家打招呼，成員劉昇彥更用廣東話講「我愛大家」冧粉絲，隊長KEITA指來到現場感受到冬日氣氛，想到聖誕節快將來臨便感到很興奮，又對能與香港粉絲覺得很幸福，問到今個聖誕想怎樣過？隊中年紀最小的朴祉厚即說：「我想和哥哥一起打雪仗！」池允瑞則希望聖誕節感在粉絲面前表演，他又特別用廣東話講「祝大家聖誕快樂」，預祝粉絲有一個愉快的聖誕。

他們與多位幸運粉絲分組玩指手畫腳、聖誕裝扮比賽和拋圈圈遊戲，成員親自為粉絲戴上聖誕帽及鹿角等裝飾，又一起擺心心甫士拍照，最後他們向參賽者送上禮物留念。7子之後唱出歌曲《Badder Love》、《Role Model》及《TROUBLE》，以勁歌熱舞將現場氣氛推至高峰。

其後他們接受傳媒訪問，問到今個聖誕節會否交換禮物？朴瀚彬便指去年他們有玩交換最廢禮物遊戲，希望今年能交換彼此有用的禮物，問他們可有計劃到來港開見面會或演出？李政縣即指上次亞洲巡演的首站是香港，留下很好的印象，希望能再來港開騷，問到此行最想去甚麼地方玩和品嘗甚麼美食？朴祉厚即說：「我想去看看冬天的夜景，還有想去食炒辣蟹！」劉昇彥則自爆喜歡飲奶茶，所以活動前已經喝了奶茶，談到2025年的目標，KEITA期待明年能去更多地方演出，與更多粉絲見面。