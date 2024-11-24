《破·地獄》票房衝破8千8百萬　衛詩雅期待推出加長版

藝人衛詩雅、朱柏康、韋羅莎及導演陳茂賢等今日（24日）現身尖沙咀，為電影《破·地獄》謝票，現場宣布累積票房已衝破8千8百萬，導演亦承諾若能破票房紀錄，會推出加長版。適逢今天是衛詩雅的40歲正日生日，她高興表示工作人員特意為她送上了驚喜：「佢哋今朝叫我一早到，平時謝票唔會咁早嘛，入到場就見到有個女人不停同我揮手，仲以為個觀眾咁鍾意我，睇真啲原來係我媽咪，爸爸、家姐同姐夫都有嚟！」她坦言近來因不停忙宣傳，未能抽時間與家人慶生日：「最後一次以衛小姐身份過生日，本身冇得同屋企人慶祝好遺憾，依家冇晒遺憾，搞到我喊晒！（未婚夫冇嚟？）冇，因為佢口疏，驚佢保唔住個秘密，所以賣甩佢，哈哈！」

她又透露早前到日本出席電影節期間，《破》仍未上畫，一班演員就開盤猜票房成績，低估了的人要請大家吃飯，笑指現時票房數字早已超過包括導演等的估算，至於自己跟戲中的爸爸許冠文及哥哥朱柏康的郭氏一家則仍未「爆煲」：「爸爸（許冠文）仲話自己估票房好叻添。」

談到電影或會推出加長版，衛詩雅表示現時版本已十分精彩，呼籲觀眾先入場觀看，若真的有加長版再入場支持。朱柏康就表示電影經過49次修改才出現大家看到的版本，是導演經過多方面考量下剪輯出來的成果，平衡各方面，認為已達致雅俗共賞的效果。至於韋羅莎則表示對加長版很有興趣：「始終有啲演員拍咗但冇出現過，如果可以嘅就當一個特別版，而唔係等於取代依家版本，又或者可以剪少少出嚟畀大家睇當Bonus，等大家可以再多啲認識，亦可以令有份拍嘅演員畀大家見到。」