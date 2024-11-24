金馬獎評分內情曝光︱鍾雪瑩險勝張艾嘉　游學修高分過張震

藝人鍾雪瑩敗擊前輩張艾嘉等，成為出爐金馬影后，賽果出人意表！頒獎禮後，她隨隊出席慶功宴時也坦言聽到自己名字時也嚇呆，又透露要把獎座放在床頭，自曝愛哭的她，得獎時卻表現淡定，她說：「可能我真的沒有想過，還沒有醒過來吧！」不過她表示看到「金馬小影后」劉品彤，以及同樣來自香港盧鎮業及袁澧林時，自己亦想爆哭。

據悉，鍾雪瑩今次其實只屬「險勝」，金馬執委會執行長聞天祥表示，今次影后之爭屬死亡之組，每位審評都各有所好，鍾雪瑩被選出時，支持張艾嘉等的評委曾提議翻案！至於影帝方面，張志勇的票數最高，第2名則是游學修。

另外，張艾嘉出席《女兒的女兒》慶功宴時，李安也有現身。對於失落影后，張艾嘉表示自己不會難過，反而很輕鬆，不過她卻戥拍檔劉奕兒可惜，因為她才剛開始，前途無量，很多人都看好她。另外，張艾嘉爆出「退休」宣言，表示想退居幕後，現在想花時間做自己喜歡做的事情：「我演了50多年，該把機會留給年輕人吧。」

而吳慷仁前晚夥拍劉品彤頒發影后獎項，他與入圍者夏于喬曾有過一段情，劉品彤「巧妙」地負責介紹夏于喬的作品、角色及詮釋方式，令吳慷仁成功「避開」前女友。