林明禎被Edan搭膊愈解愈亂　九唔搭八稱幫佢遮三把火

馬來西亞女神林明禎今日（24日）到亞洲國際博覽館出席活動，提到她與男團MIRROR成員呂爵安（Edan）近日又被網民斷正約會，在台灣夜市捕獲到2人搭晒膊頭。她先指到台灣是因為工作需要，與一位台灣歌手合唱，而Edan會在場不是特別來探班，而是因為放假，指既然2人都在台灣不如約出來吃飯，講到Edan昨晚受訪時沒有承認拍拖，她就指該說的都說了，希望大家給點空間，又指大家都以事業為重，同時也不排除任何可能性。問到是不是有壓力所以不高調承認戀情？她說：「我都不急，你們急甚麼呢？總之慢慢來。」

提到Edan搭膊頭，她就解釋人有三把火，Edan用手幫她擋雨，以免膊頭上的火淋熄：「佢幫我遮一遮把火，所以我就會比較幸運，有工作。（佢好Gentlemen？）當然啦，佢幫我遮火（你都好細心幫佢擔遮？）因為我哋頭頂都有一把火，所以都幫他遮一遮。」期間她不斷強調希望大家可以給他們一點空間，順其自然。問到他們會否下次去少人一點的地方約會以免讓人碰見？她就表示沒有想太多，因為大家都是朋友，約出來吃飯好平常。問到幾時會接受Edan？她就表示感情沒有一個答案，順其自然。