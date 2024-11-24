東大高材生　兼職拍寫真

東堂友擁有一張娃娃臉，難怪被星探睇中。（互聯網）

好多人以為日本寫真偶像之所以年紀輕輕就賣弄性感，係因為讀書唔成，或者搵唔到一份好工，呢種想法唔錯得晒，但又可以輕易搵到例子作出反駁，好似今日為大家介紹嘅寫真女優東堂友，就係來自知名學府嘅畢業生！

嫩白娃娃臉

呢個世界有人為口奔馳，亦有唔少人打緊風流工，現年33歲嘅東堂友就屬於後者，爸爸係建築師，屋企不愁衣食，所以呢位東京大學高材生喺畢業之後一直唔急於求職，家人亦冇作出催逼，試過有4年時間變咗宅女，喺屋企打住機咁搵工，有時又會應朋友邀請玩吓Cosplay，結果喺一次機緣巧合之下，被星探賞識，繼而以28歲之齡加入寫真女優行列。查實東堂友擁有一副五官標致嘅亮麗娃娃臉，個樣同女星水崎綾女有幾分相似，再加上肌膚白滑，體態纖巧，雙腿修長，同埋有對脹卜卜嘅E奶，呢副人瘦胸大嘅身材，確係好啱寫真迷嘅胃口！

演出唔錫身

出生於千葉縣嘅東堂友，自細受父母感染，好鍾意睇書，學業成績相當好，唔止考入赫赫有名嘅櫻蔭中學校，仲成功入讀收生條件極高嘅東京大學，主修心理學。畢業後，阿妹試過做待業青年長達4年，最終搵到一份辦公室工作。家陣佢依然做緊OL，拍寫真只係兼職，通常喺周末先開工，所以佢覺得自己嘅生活算係幾充實。

講起拍寫真，外表斯斯文文嘅東堂友，作風大膽，唔止衣着極暴露，仲經常對住鏡頭做出極具挑逗性嘅動作添！最近，佢又推出新作《お人形遊び》，當中有唔少露出度極高嘅靚相，估唔到做兼職都咁拚搏，呢份敬業樂業嘅精神，確係抵讚！

可能係高材生嘅關係，東堂友自信心爆棚，唔介意向觀眾展示自己嘅美好身段，登入其社交網，就會搵到唔少養眼度極高嘅靚相。

Profile

出生地：日本千葉縣

年齡：33歲

身高：5呎6吋

三圍：34E-23-35