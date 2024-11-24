談情說性　「非常」啜核

喺形容詞前面加上「Very」呢個英文字，除咗可以加強語氣，仲代表意思上嘅升級，非常好用。咁喺情色世界見到「Very」出現，又會唔會令大家覺得非常雀躍呢？

Very Best 暗指雙燈

稱讚人哋做得好，我哋會講「Very Good」，若然講成「Very Best」又得唔得？查實「Very Best」可以作為情色俚語，暗指女性胸前一對車頭燈，為免引起誤會，都係用番「Very Good」好啲！

講起女人胸部嘅分量，有日本網友以水果作比喻，最細嘅A奶，重量約326克，相當於兩粒小橘子，而好多胸奴迷戀嘅F奶，重量可達1,180克，同一個小玉西瓜差唔多，換句話講，大波妹真係唔易做！

想像空間大 體驗Very High

有性學家指出，喺曳曳過程中發揮一下想像力，感覺零舍High！至於邊一種體位最令人有想像空間？據性愛體位研究網站Sexpositions. Club喺早前進行嘅相關研究顯示，29%受訪男士支持推車仔，28%受訪女士則推崇傳教士式，雖然兩性得出嚟嘅結果有分別，但背後原因都幾有趣，男方覺得玩推車仔呢招，唔使望住另一半個樣，幻想空間會大好多，女方則解釋，望住另一半曳曳，腦海諗住另一個男人，快感特別強，唔知大家有冇同感呢？

《A Very Adult Wednesday Addams》 惡搞之作

美國四仔片廠向來鍾意玩惡搞，以人氣電影嘅角色、橋段嚟包裝，帶畀四仔迷會心微笑嘅觀影體驗，要數近年惡搞得最出色嘅一套，不得不提Burning Angel Entertainment喺2015年推出嘅《A Very Adult Wednesday Addams》。從封面所見，呢套由Joanna Angel執導嘅四仔擺明向人氣電影《愛登士家庭》嘅女主角Wednesday「致敬」。故事講述Draven Star飾演嘅Wednesday喺長大成人後，對性愛有無比好奇心，為咗滿足慾望，使出各種非常手段。由於拍攝手法忠於原作神髓，一眾脫星又演得投入，令唔少睇過原作嘅朋友都話正，仲喺多個四仔頒奬禮上獲得獎項提名添！

「非常家政婦」吉根柚莉愛

巨乳已經唔簡單，仲要加「非常」呢個形容詞喺前面，豈不是好勁？想見識一下嘅話，不妨重溫Crystal映像喺2022年推出嘅《非常巨乳巨尻家政婦》，事關女主角吉根柚莉愛嘅身材真係非比尋常，特別係心口嗰對大肉球，有成44吋，兼且係M Cup，絕對有力同歐美巨乳脫星爭一日之長短！除咗好波，阿妹個豪華臀都有37吋，足以帶畀AV迷極大嘅官能享受！影片講述柚莉愛係一名好色家政婦，工作期間唔覺意露出誘人事業線，搞到男主人把持唔住，瘋狂床戰一觸即發。由於阿妹嘅魔鬼級身材太吸睛，令呢套作品叫好又叫座。