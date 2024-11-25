【是日通勝】

農曆十月廿五

甲辰年 乙亥月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：除服、遠行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

金牛座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

雙子座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

巨蟹座：財運不俗，投資容易獲利，但要見好即收。

獅子座：瑣事纏身，忙得團團轉，之後要好好休息。

處女座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

天秤座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

天蠍座：財運回穩，量入為出的策略必須貫徹始終。

人馬座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

山羊座：愛情運急升，主動示好有望打動心儀對象。

水瓶座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

雙魚座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）豬 財運差

鼠：八卦心態要收斂，以免影響工作氣氛。

牛：一人少一句，跟伴侶針鋒相對冇好處！

虎：迎來奔波忙碌的一天，小心疲勞過度。

兔：情緒波動不利健康，凡事看開一點吧！

龍：事業獲貴人關照，做起事來得心應手。

蛇：一直受外界騷擾，無法集中精神工作。

馬：被棘手問題弄得一頭煙，士氣受打擊。

羊：得到貴人的幫助，事業與財運皆上升。

猴：財運好到極，錢銀問題可望迎刃而解。

雞：有機會跟意中人獨處，單身者加油啊！

狗：工作運上升，老闆把重要任務交給你。

豬：是日沖煞，財運差，投資易出現虧損。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

死性不改

坊間好多句子只要留心去分析，不難發現當中是有一定智慧，可以幫我們改變運程，解決問題，轉危為安，但大部分人只懂順口講，沒有認真思考和應用箇中玄機。

最近一套城中大熱電影《破‧地獄》，有些人覺得這是某宗教的行為，與玄學有甚麼關係呢？我可以給你答案，肯定是有的。破地獄這宗教儀式有甚麼意義？其實這是為死去親人而做，若死者生前有甚麼過錯造孽而積下因果，也不至於進入地獄道受苦，按戲中人的訪問，可悟出一個道理，破地獄不一定在死後才處理。我們在這個複雜的世界裏，每個人都為生活奔波，追求名利，因而變得虛情假義，表裏不一，嘴巴很偽善，有人會利用你希望快速改運的心態，設下圈套，俘虜你成為其弟子，利用你的貪嗔癡，使你長期奉獻，最终得到甚麼？有運的人自動醒來，但有人沉迷叫也不醒，這個現世地獄怎樣也破不了。

古人云：「一念慈悲即是天堂，一念嗔癡即是地獄。」懷有慈悲之心能夠溫暖他人，更能為自己積無量的陰德，讓福報加倍。有些人為了賺取錢財利益不擇手段，這些身外物除了帶不走，還會令孽緣隨身，又要親人幫你破地獄。更難的是造孽太深，可能被打入畜牲道。我們改運自有一套法則，源於對生命的敬畏，對萬物的平等看待，以及對因果的深信不疑。