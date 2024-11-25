Edan堅拒認愛　林明禎未獲「名分」：我都不急！

男團MIRROR前晚全體出席籃球賽，姜濤的「球王」美譽被隊員Stanley及Ian取代，但全晚焦點落在兩度拍拖斷正的Edan身上，雖然有圖有真相，但他仍死口不認林明禎的「女友」身份。而明禎亦「胸降」香港，夫唱婦隨求「留空間」，又解釋Edan搭膊頭是為她「遮火」，與男方有晒默契。

男團MIRROR前晚出席亞博舉行的籃球賽，上屆獲封「MVP（最有價值球員）」的姜濤，偕隊友Stanley、Ian及Edan等奮勇作戰，但全晚的「風頭王」卻是剛被爆與馬來西亞女神林明禎在台灣私會的Edan！

今年7月傳出「明登戀」有鋪外地拍拖癮後，兩人在意大利撐枱腳的照片流出，近日再有網民公開Edan做「跟得男友」飛往台灣陪公幹中的明禎，搭晒膊頭兩人同遊夜市的蜜照，Edan前晚直認是相中人，但仍死口不認愛，只是重複：「唔係拍拖，畀啲空間我哋。（已了解？）一樣都係努力中。」又指台灣之旅只是「見吓面」及「食吓嘢」，問到搭膊頭仍未算女友？他辯稱關天氣事：「Gentleman，落雨要有風度。（搭其他女仔？）梗係唔會，我Gentleman好專一，大家高抬貴手，唔好壞我好事。（公司畀壓力？）冇壓力。」期間副隊長Anson Kong（AK）多次插嘴欲幫忙解圍，可惜失敗。

自責做得未夠好

今次被斷正，Edan自認「失策」說：「下次我會換咗部相機及對鞋。」又點名上載其「拍拖相」的網民，似怪他「壞其好事」：「我會記住你！想同我打招呼呀？就嚟打招呼，但唔好影相。」不過一提到明禎就「熄火」，對於明禎在社交網派心心似默認戀情，他護航表示常到台灣亦會「畀心心」。另外，提到他在叱咤「我最喜愛的男歌手」5強不入，疑因緋聞「脫粉」，他即暗示跟明禎無關：「上年都入唔到，我唔會唔開心，多謝粉絲支持，係自己做得未夠好，希望下年有突破。」

至於明禎昨日同樣在亞博出席活動，問到與Edan約會，她耍太極說：「佢不是來探班，既然都在台灣不如約出來吃飯，大家是朋友，約出來吃飯好平常。」提及親密到搭膊頭，她有備而來，借用「人有三把火」的玄學解畫，指對方免她膊頭上的火被淋熄：「佢幫我遮一遮把火。（好Gentleman？）當然啦！（你都好細心幫佢擔遮？）因為頭頂都有一把火，所以幫他遮一遮。」再問到Edan不認愛，她口徑一致希望大家留空間，問是否受壓才不認愛？她說：「我都不急，你們急甚麼呢？總之慢慢來。」問到何時接受對方，她表示感情沒有一個答案。

Ian Stanley膺「MVP」

另外，前晚的籃球賽最終由DJ隊險勝，姜濤對於未能蟬聯「球王」不感失望，反指上屆受之有愧：「冇人受大傷已好好，我都包咗好多嘢。（有陰影？）多少都有，乖咗好多。（着23號球衣有壓力？）少少啦！」至於Stanley與Ian同獲8分榮膺「MVP」，Stanley自認「勤奮王」，只擦傷少少膝蓋，姜濤聞言即捽他大髀說：「呵番！」而AK則被敵隊撞損嘴，卻維護說：「熱氣，食少咗維他命，唔好賴人哋。」