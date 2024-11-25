過百粉絲中環應援　張凌赫慶祝殺青開香檳丟架

內地上位小生張凌赫與「00後小花」趙今麥在港拍攝的劇集前晚殺青，張凌赫獲逾百粉絲到場應援，場面震撼，他更衝到粉絲面前大合照，又施展「摩西分紅海」讓粉絲開路，但開香檳時卻耍帥失敗，慘遭大家取笑。

張凌赫與趙今麥近月來港為劇集《櫻桃琥珀》取景，兩人所到之處皆吸引大批粉絲圍觀，前晚兩人在中環拍完最後一場戲後，宣告劇集正式殺青，現場有逾百張凌赫粉絲聚集並舉起橫額祝賀，聲勢浩大。

劇組在中環碼頭完成拍攝後進行殺青儀式，眾人齊開香檳慶祝，期間卻發生小插曲，當其他人已開完香檳後，發現張凌赫仍在跟香檳搏鬥，他先後換了多種姿態及角度，甚至蹲下來也未能把酒瓶打開，引來大家無情嘲笑，甚至連他自己也忍俊不禁，場面搞笑又尷尬，最後在其他人幫助下才成功，卻濺了自己一身酒水，「張凌赫死手你快開啊」詞條更登上熱搜。

趙今麥分享造型

完成儀式後，張凌赫跑到粉絲面前大喊「殺青快樂」，並舉起手機跟粉絲自拍大合照，表現親民，不過離開時，由於粉絲人數眾多把路口擋着，不知怎做的他先是用手撓頭，跟着向大家呼喊：「給我讓條路出來，謝謝！」粉絲瞬間向兩邊靠攏騰出空間，即獲粉絲讚他情商高。而昨日張凌赫與趙今麥也有在社交平台發文向角色告別，並分享多個造型，當中包括青澀學生打扮。

另外，張凌赫主演的另一部電視劇《愛你》近日過審，並由原定24集增加至28集，他在劇中飾演醫生，眼鏡加上白袍，造型斯文帥氣，令粉絲大為期待。