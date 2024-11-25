張馳豪拍拖以結婚為目標　3年情玩完失戀傷心

歌手張馳豪（Aska）近日推出新歌《宇宙逃生口》，內容講述自身戀愛經歷：「我形容係披着輕快羊皮嘅傷心狼，聽落笑面迎人，但其實係傷心嘅分手故事。」他表示想將失敗經驗跟大家分享，又坦言自己向來用情很深：「每次分手都好遺憾、傷感。（今次咩原因分手？第三者？）今次冇，哈哈！可能人大咗，多咗現實嘅因素。」

擇偶佛系隨緣

他坦言工作忙、未能抽時間陪伴對方是重要原因之一：「佢返正常時間工，佢放假我就特別多嘢做，但維持咗3年幾。（3年幾先唔慣？）自己都好多疑問，因為嗰3年都過得好開心、好夾，或者呢啲就係緣分。」問他是否應找圈中人拍拖會比較好？他笑稱自己佛系隨緣，不會刻意指定要圈外或圈中人。當談到擇偶條件，他說：「第一眼大家會留意外表，但認識後吸引面就會喺大家嘅溝通、相處係咪舒服，畀到支持對方。」他笑指自己拍拖一定要經過相處了解，會朝住結婚為目標：「未試過玩玩吓嘅感情，係好Hurt㗎！」

另外，Aska表示今年推出了2首作品，每次出新歌也令他成就解鎖。《Dirty Rhythm》首次挑戰跳舞，今次則學了電結他，他坦言終極目標是希望能參與編曲，成為一位曲、詞、編、監一手包辦的唱作歌手，不過自知有很多不足，仍需努力學習不同事物，現時最希望學習色士風。