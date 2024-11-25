鄭伊健高雄開唱　等足38年：我比你們更感動！

藝人鄭伊健前晚於台灣高雄巨蛋舉行巡迴演唱會，全場氣氛熾熱。除了太太蒙嘉慧現身支持外，伊健還與婁峻碩等組成「限定版五堅情」，他更為今次演出苦練國語歌，誠意十足。

伊健前晚開騷撞正金馬獎頒獎禮及世界棒球12強超級循環賽，但依然無損入座率，全場爆滿。他邀來歌手婁峻碩、陳零九、黃偉晉及賴晏駒擔任演唱會嘉賓，組成「限定版五堅情」，High爆合唱《戰無不勝》及《亂世巨星》等歌曲，掀起全場高潮，而組合「五堅情」4子在演出前都加緊練習粵語歌詞及發音，並特意找排舞老師練舞。

據悉，今次是伊健出道38年首次在當地舉行大型個唱，蒙嘉慧充當跟得夫人，全晚在台下支持，閃盲全場！伊健演出相當賣力，甫開場便連唱13首歌，載歌載舞接近1小時，全晚共獻唱了逾30首當年Hit爆的電影金曲及粵語經典。眼見台下逾萬名歌迷尖叫聲不斷，他開心表示：「我知道台灣朋友等很久了，當年來發展，國語歌沒有做太多，這次回來開演唱會，猜不到大家還在不在，聽說你們很感動，我比你們更感動！」

賣口乖喜愛台灣

為了給台迷驚喜，伊健於高雄站加唱了《至少還有我》、《蟲兒飛》及《老友萬歲》等國語歌，他坦言是一大挑戰，綵排時加強練習：「第一次在舞台上演繹這麼多首國語歌，希望盡量讓大家滿意。」及後他在歌迷呼叫聲中兩度Encore《友情歲月》，全場情緒高漲。伊健又賣口乖表示十分喜愛台灣，席間與歌迷分享4年前來台拍戲的往事：「留了3個月很難忘，我真的很開心，可以騎腳踏車出遊，朋友也給我悠遊卡去坐捷運，原來台灣真的很大，重點就是吃的東西很好吃、很多啊！」