海兒自以為百分百香港人　竟然有10%係外國人

英皇新人海兒是英國倫敦皇家音樂學院碩士畢業的女高音，故亦有「音樂女神」之名，不少網民除讚嘆她有深厚歌唱造詣，亦好奇「海兒」是否其藝名、她到底今年幾多歲及是否混血兒？她接受訪問時大方自揭謎圑，指「海兒」是真名：「好多人都以為係藝名，其實係我嘅真名嚟嘅，全名叫做陳海兒，一出世就係叫海兒。」

至於年齡是女人最大秘密，但她亦不怕公開說：「一啲都唔介意公開自己年紀，之前有啲報道都有講我幾多歲，我一直都唔介意啲人問我幾重、幾多歲，呢個真係我嚟㗎嘛，同埋我覺得可以繼續老落去都係福份嚟嘅。」再追問芳齡時，她就表示未夠資格參加《中年好聲音3》，因參賽者需要35歲以上。

再問到海兒是否混血兒？她坦言曾有不少人懷疑過其血統，她絕對是百分百的香港人，又笑言：「我婆婆嗰邊係客家人、我爸爸嗰邊係潮州人，但我阿爸、阿媽都係喺香港出世長大嘅。之前咪好興嗰啲DNA Test嘅，我都有玩吓，結果係我90%係中國人，係北邊嘅，9%係東南亞人、1%係白人，我都覺得好surprise，嗰1%喺邊度嚟呢？係幾多代之前呢？哈哈。」

最後問到英皇旗下巨星如雲，她最想跟哪位師兄師姐合作？她首選大師姐容祖兒及大師兄張敬軒，她說：「雖然我係讀classical出身，唔係成日唱流行曲，但係都好喜歡聽佢哋嘅歌㗎，同埋佢哋唱功真係好高，因為我好鍾意聽啲唱歌技巧，佢哋兩位都好高，所以真係好想試吓合作，咁我自己都要繼續努力、進步，同佢哋嘅距離拉近啲，大家嘅合作先會靚㗎嘛。」