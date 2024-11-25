主題蛋糕　甜美富儀式感

無論是生日或特定紀念日，想找到滿滿儀式感，一個慶祝蛋糕自不可少。再加上年尾會有很多不同節日，近日有新款蛋糕登場，亦有日本過江龍來港，又有多個藉口去食蛋糕了。

輕盈戚風

軟綿香甜的戚風蛋糕富有人氣，本地蛋糕品牌近日推出2款限定新口味，香印提子大福玄米茶戚風蛋糕夾層內有軟糯的大福和法式焦糖燉蛋，表面是北海道鮮忌廉，每一口都滲果香和茶香。椰香紫米戚風蛋糕以汁紫米露作靈感，內裏是紫米和芝士慕絲，配椰子鮮忌廉，口感不錯。因應10周年活動，客人於門市選擇戚風大蛋糕，會有10周年慶生禮盒，獲1次抽獎機會外，還有戚風小蛋糕兌換券及雲朵小熊造型毛巾。

別致造型

一個造型獨特的蛋糕，能讓餐桌生色不少。法國糕點品牌今個月的精選推介有以杏仁蛋白蛋糕榛子忌廉製作的果仁狂熱，焦糖榛子的氣息甜美，蛋糕表面有朱古力絲帶，送禮一流。另一款蕉日盆栽，香蕉拖肥批配牛油餅乾的花盆和咖啡忌廉扮泥土，再加一朵花花，大人或小朋友見到都咁吸引。此外，品牌推出限定的白松露軟雪糕，口感幼滑芳香，逢星期五至日可買一送一。

人氣芝士蛋糕

香滑軟糯的芝士蛋糕，本地一向受歡迎。日本過江龍芝士蛋糕近日於尖沙咀開設首間海外分店，店內主打北海道放牧牛乳製作的芝士蛋糕和甜品，為客人提供芝士原味及士多啤梨味牧場牛奶樽裝芝士蛋糕、香烤芝士蛋糕條、芝士蛋糕曲奇三文治、特濃生忌廉芝士蛋糕及曲奇特濃生忌廉芝士蛋糕等，香港店還有特選的藍莓味及栗子味牧場牛奶樽裝芝士蛋糕，以及最新出的芝士味曲奇，選擇相當多。

應節之選

來到年尾，就是大家重視的聖誕節，本地蛋糕品牌今年推出3款主題新品，無麩質車厘子朱古力西瓜蛋糕，頂層是車厘子和同味啫喱加黑朱古力碎，夾層是牛奶朱古力忌廉和西瓜，配杏仁粉製作的餅底，果香十足。無花果番石榴蛋糕表面是番石榴忌廉，入口有肉桂、肉桂蜜糖忌廉的香氣，配竹炭海綿蛋糕，更加搶眼。應季的栗子咖啡蛋糕，咖啡忌廉和栗子咖啡忌廉互相配搭，入口即溶。品牌亦預備了聖誕蛋糕禮券套裝、薑餅和音樂盒雜錦牛油曲奇禮罐，讓客人慢慢揀。

快閃限定

日本芝士蛋糕品牌於11月29日至2025年2月28日於金鐘開設冬日期間限定店，到時會推出聖誕限定開心果口味Praline Pistachio，開果心醬配慢烤法式果仁糖，再加點抹茶增添香氣。SNOWBALL Vanilla Tonka雪白小巧，散發雲呢拿和零陵香豆的香甜氣息。經典的芝士蛋糕禮盒亦會換上香港限定包裝，自用或送禮皆宜。