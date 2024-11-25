陳寶珠唔驚訝呂奇傳死訊：如果係真希望佢去得舒服啲

粵劇名伶陳寶珠與歌手馮允謙（Jay Fung）今日（25日）現身尖沙咀出席聖誕慈善活動，吸引大批影迷到場支持。寶珠姐表示已是第23年為活動擔任大使，每年也很期待這活動，因除了可以幫助有需要人士，亦可以跟粉絲碰面，她於台上公開感謝粉絲：「好多Fans都同我年紀差唔多，能夠有人追隨自己幾十年係好難得嘅事，我真係好開心，多謝大家支持同對我嘅愛。」她笑稱自己是宅女，透露聖誕會在家中跟親友聚會慶祝。

提到早年曾跟她傳緋聞的一代粵語片紅星呂奇驚傳離世，她坦言自己也不清楚，當年一起合作過後已多年冇見面或聯絡，聽到今次消息亦不覺得驚訝：「每個人生與死都係要經歷，如果真係嘅話希望係去得舒服啲。」

至於現場有大批粉絲到場支持，寶珠姐表示大部分都是影迷會的粉絲，透露影迷會將近成立60周年，故希望邀請她一起出席活：「呢幾年疫情，同我埋都唔出街，所以近年聚會都冇參加，以前我會出席幫大家一齊慶祝。」她笑指自己已不是星，坦言大家追隨她多年，早已是朋友而非偶像與粉絲關係：「我10幾歲佢哋又10幾歲，依家我都70幾啦，好多個我都知道佢哋嘅名。」她又為能為活動做了23年愛心大使感高興，表示已大家已建立深厚感情，坦言市道不景，善長及善款數字也有下跌，所以希望出多分力去幫忙籌款。提到她雖然年屆70但仍非常健康，她指或因自己生活比較規律：「唔出夜街、早睡早起又食得檢點，最緊要個人放鬆啲唔好咁緊張。」

問到她會否再現身幕前演出？她笑言不敢下定案，但透露不時也有人邀請她出山演出：「叫我做演唱會、粵戲。（自己希望？）除咗演唱會，因為我唔唱得唔跳得，當年拍戲都係夾硬，如果你再睇清楚我係跳得冇味道㗎，哈哈！叫我唱粵曲同舞台劇就興趣多啲。」

Jay Fung就表示媽媽也是寶珠姐影迷，知道他能跟對方一起出席活動也表示想到場，可惜因有事未能前來。他大讚對方和藹可親，於後台要求跟對方合照時即一口答應，他說：「寶珠姐係一位好好嘅前輩，若然我日後做到一把年紀都希望有佢嘅態度面對後輩。（寶珠姐已70歲。）如果可以唱到70幾歲，我都好想。」他透露每年聖誕爸媽總會離港回加拿大，今年也不例外：「因為哥哥喺加拿大，佢哋每年聖誕節都會飛去陪哥哥，話我喺香港有細佬陪就得，不過我都有工作。」

談到他在叱咤「我最喜愛的男歌手」未能打入5強，他坦言從沒想過自己能打入15強，因此已很開心，亦表示會努力推出更多好作品，吸引更多粉絲支持，希望明年我能打入5強，問到他對5強投票心水？他即尷尬表示很難決定，只能祝大家好運。另有傳他將在叱咤頒獎禮上奪得男歌手金獎，他對此表示一切隨緣：「自己付出咗努力就唔會後悔，我透露屆時會出席頒獎禮。」