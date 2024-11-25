MIRROR騷意外逾2年　Anson Lo重踏紅館：唔會放棄表演

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨晚（24日）到紅館擔任汪明荃紅館尾場騷嘉賓，他以黑色西裝上陣，這次更是他自逾2年前MIRROR紅館演唱會意外後，再次踏足紅館舞台的演出。Anson Lo表示好榮幸可以擔任阿姐演唱會嘉賓：「可以重新踏上呢個舞台同大家表演，表演永遠都係我自己最鍾意，永遠都唔會放棄嘅一個項目，我一定會用我100%喺舞台回饋番畀你哋每一位觀眾 。」

完騷後，Anson Lo在社交平台分享多張演出花絮片段，他留言：「感謝汪阿姐邀請我作為演唱會嘉賓，讓我能夠再次站在這個舞台上為大家表演，你總是這麼專業、這麼能幹、這麼貼心萬分感激和敬佩。後台合照時你向我說：『你要繼續努力！還有，神徒真的好有愛、好有禮貌秩序和好有組織能力，你要好好珍惜他們啊！』放心！我一定會繼續加油和好好疼錫神徒的，今天晚上絕對是人生的里程碑之一，百般的感受在心頭，感謝每一位支持的你，除了感恩，還是感恩。很感激有呀姐你和家英哥一直的愛錫和教導，我們拜年再見吧。」他亦有感激不少神徒昨晚入場支持他。