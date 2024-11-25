FREED e:HEV 7座混能家庭車抵港亮相

全新第三代本田(Honda) FREED e:HEV的換上更簡潔時尚的新外觀設計，包括起用水平線條設計的面罩連LED頭燈設計及上下雙「田」LED尾燈。 （胡振文攝）

電動車不是你的考慮？那麼剛抵港亮相的全新第三代本田(Honda) FREED e:HEV你又點睇先？

配備七座位及雙電趟門的全新FREED，車載品牌新一代e:HEV油電混合動力系統，由1.5L直四引擎、雙同步馬達、新一代鋰離子電池及e-CVT波箱組成，最大馬力及扭力分別達122PS和253Nm，綜合耗油量更是低見26.5km/L (WLTC)。