FREED e:HEV 7座混能家庭車抵港亮相
2024年11月25日 19:00
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全新第三代本田(Honda) FREED e:HEV的換上更簡潔時尚的新外觀設計，包括起用水平線條設計的面罩連LED頭燈設計及上下雙「田」LED尾燈。 （胡振文攝）
電動車不是你的考慮？那麼剛抵港亮相的全新第三代本田(Honda) FREED e:HEV你又點睇先？
配備七座位及雙電趟門的全新FREED，車載品牌新一代e:HEV油電混合動力系統，由1.5L直四引擎、雙同步馬達、新一代鋰離子電池及e-CVT波箱組成，最大馬力及扭力分別達122PS和253Nm，綜合耗油量更是低見26.5km/L (WLTC)。
外觀及車廂設計都換上更簡潔時尚的新設計，包括起用水平線條設計的面罩連LED頭燈設計及上下雙「田」LED尾燈。全車座椅改以全新FABTECT防水纖纖及合成皮革包覆，錶台更是起用7吋電子儀錶板及支援Apple CarPlay的輕觸屏幕系統，並注入防刮物料杯架連置物盤。另還新增了中排冷氣出氣口，而且可以調控溫度及風量，同時又加長了B柱位扶手，設計上更體貼乘客。即日起至12月1日開放優先預覽，網上預約登記即可( https://bit.ly/FREEDPreview )，預計最快可於明年2月交付。