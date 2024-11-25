汪明荃開騷邀容祖兒做嘉賓　 原來最鍾意佢呢首歌

汪明荃（阿姐）一連兩場「阿姐•汪明荃演唱會2024」昨晚（24日）於紅磡香港體育館舉行尾場，好友胡楓、薛家燕、狄波拉、姜大衞、李琳琳、張德蘭、張繼聰、謝安琪、劉雅麗、林奕匡、陳恩碩、黃妍和歐信希等均有到場支持，楊千嬅、容祖兒和Anson Lo（盧瀚霆）則擔任表演嘉賓。

阿姐在唱畢《傾城之戀》後說：「當初我邀請呢位歌手做我今次演唱會嘉賓嗰陣，佢話畀我知佢要度期，原來佢本來有演唱會係同我今次演唱會嘅日期非常接近，但係佢專登調動檔期去配合我，所以我真係好多謝佢！」隨即請出嘉賓楊千嬅，阿姐續說：「我記得有一次你開演唱會，我做你嘉賓，我就特登學咗一首你嘅歌唱畀你聽，不如我哋唱呢首歌回憶吓？首歌係幾耐之前？」千嬅說：「我要分享吓呢首歌，呢個係我第一次同阿姐建立嘅緣分，應該係20年前喺《開年大典演唱會》，嗰陣好膽粗粗，因為覺得阿姐好代表女性精神，我張演唱會海報都係楊門女將造型，係好似着住盔甲當兵嘅衫咁樣。我記得當日我好緊張咁想請阿姐嚟，但去到Show嘅時候，我把聲好唔舒服沙咗，但係阿姐嚟到真係好冷靜，佢話千嬅唔緊要啦，叫我今晚我坐埋一邊，佢唱畀我聽。」千嬅指阿姐更瞞住她秘密練了兩星期，和特意造衫去配合演出，令她十分感動，20年後的今天終於可以跟對方再表演一次，二人即合唱一曲《少女的祈禱》。之後阿姐將舞台交給千嬅，千嬅說：「好開心可以喺度再次為大家演出，感謝阿姐邀請我做佢演唱會嘉賓，除咗我可以再次返呢個舞台度同大家唱歌之外，最重要嘅一個原因係可以分享阿姐嘅音樂。我覺得阿姐畀到我最大嘅能量係除咗佢嘅勇氣同埋堅持，對學習嘅熱誠同進步之外，作為後輩可以得到佢嘅支持，呢一點係好重要。」之後便送上一曲《郎歸晚》。

及後當阿姐獻唱《問我》時，容祖兒突然現身台上和她合唱，唱畢後阿姐問祖兒二人是何時相識？祖兒只知是很久，阿姐說：「其實我哋係用同一個髮型師，嗰陣容祖兒好細個，佢嚟到我面前同我講我叫容祖兒，我係羅記羅文嘅學生，好有禮貌。」祖兒說：「嗰陣我驚你唔識我。」阿姐說：「你依家已經係天后級，好嘢，你嘅努力大家睇到。」祖兒就高興表示阿姐曾煮餸給她吃，阿姐即大讚祖兒厲害，又說：「其實你有首歌我好鍾意，我哋一齊唱呢首歌好唔好？」二人即合唱祖兒的《我的驕傲》，之後祖兒再唱出阿姐的《用愛將心偷》。

在Encore環節時阿姐說：「咁多年嚟，我都好享受喺演藝界嘅工作，由演員，歌手，到粵劇演員，去到一啲行政嘅工作，為業界去貢獻，每一個崗位，我都會盡心盡力，因為我知道，大家都對我哋嘅演出有期望，有要求，所以我先可以不停改進，不停增值。喺度要多謝你哋嘅支持，陪住我一直行呢條娛樂之路，同我一齊享受呢個美麗嘅世界。」最後汪阿姐以 《Make my day》為一連兩晚「阿姐•汪明荃演唱會2024」畫上圓滿句號。