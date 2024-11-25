激情短線遊　快慰到天明

家陣好多人一放假就會北上，享受一趟短線遊，AV業界資深人士神仙乙就話咁做係人之常情，事關出外散心有唔少得着，正如日本AV界嘅短線旅遊系列，片中主角喺異性陪玩下，零舍興奮，就算只係兩日一夜，都足以留下快慰回憶！

玩謝男優

喺S1出品嘅《溫泉旅行滿足無底的性慾》入面，女主角明日葉三葉效力S1已經一年，為咗答謝其貢獻，片廠特別請佢去一趟溫泉之旅，仲畀佢挑選一位自己喜歡嘅男優齊齊出發添！有機會去浸溫泉，三葉心情勁興奮，同男優一入房就好似失控一樣，攬住對方要求先嚟一次激戰，之後喺浸溫泉嗰陣又嚟一場水戰……到咗第二朝，三葉又再要求男優嚟番一場臨別激戰，搞到男優腳仔都軟埋，差少少連早餐都冇力去食。

慾火旺盛

出自DAHLIA嘅《結婚前與前度的露營之旅》，講述美乃雀就快同現任男友結婚，但佢對於前度男友太郎仍念念不忘，於是相約太郎去露營，諗住喺婚前享受最後激情。二人驅車到達營地後，合力搭好帳幕，準備透火煮食之際，慾火已經燒得旺盛，於是喺帳幕內互相餵飽大家，之後佢哋去到附近嘅溫泉大玩鴛鴦浴，期間不斷互相挑逗，返到營地又再一次按耐不住，一於砌到冇貨賣為止！值得一提，每一次激戰，兩人都係打真軍兼中出，睇嚟美乃雀好想送個便宜仔畀未來老公喎！

反客為主

由Moodyz推出嘅《興奮又尷尬的二日一泊溫泉旅行》，女主角泉百華同男友去一趟兩日一夜溫泉之旅，期間去咗旅館附近嘅風景區行街，仲買咗好多情趣玩具添！本來佢哋打算喺入住溫泉旅館後先慢慢享用，但貪玩嘅男友突然將遙控震塞畀泉百華，又隨意操控，震到泉百華面容扭曲，幾乎就地漏水，既尷尬又興奮！返到旅館，男友又拎出大量震棒畀泉百華把玩……經過連番刺激，泉百華嘅慾火變得無比旺盛，終於捉住男友就地正法，激戰再激戰。

簡評

本仙都好鍾意短線遊，但通常係一支公出發，所以好羨慕上述影片中嘅一班男女可以一雙一對咁享受假期！3部作品中，本仙最鍾意《結婚前與前度的露營之旅》，原因係女主角美乃雀嘅身材激凸又結實，床上動作亦夠晒靈活，加埋製作認真，兼加插一場溫泉激戰，實在好值得捧場。