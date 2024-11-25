陳曉華自爆兩日冇沖涼　被陳家樂嫌棄「好臭」

藝人陳家樂、陳曉華、譚凱琪、阮浩棕等無綫新劇《異空感應》演員，晚上齊齊在尖沙食飯睇劇集首播。

陳曉華指《異》是拍劇以來最辛苦的一套，因為劇中有不少動作場面考驗體能，加上拍攝時沒有時間睡覺，有兩星期每日只有3、4小時睡覺，辛苦得開工時面色蒼白，出現兩個大大的黑眼圈。但由於趕開工未能回家，惟有爭取時間在車上瞓覺，更自爆試過兩日沒有沖涼，被同事取笑好臭，她笑說：「佢哋講笑啫，我點會臭，我係香香公主嚟，桂花香係好香㗎。當時個樣都真係好殘，喺車瞓，起身就擦牙，去化妝間洗頭，牙刷、牙膏都放喺車上面，好刻骨銘心。」

曉華指經過今次拍劇成長了不少，可以將自己的極限再推高，覺得比以前硬朗，體能亦提升，應付其他劇集綽綽有餘。講到緊接《巾幗梟雄之懸崖》後再有劇集出街，可擔心觀眾厭倦﹖她說：「唔會，之前嗰套係民初劇，角色好可愛，今次呢套角色就好英明神武、好精明。」

陳家樂姍姍來遲因要為HOY TV劇集《我愛九龍城》開工，他說：「本身同監製講嚟唔到，但係噚晚睇通告有機會嚟到，但係都遲收工所以遲咗，非常唔好意思。」講到在HOY TV拍攝，他指感覺與無綫相似，因台前幕後有九成也合作過，默契很好。問到既要為HOY TV拍劇，又要為無綫宣傳劇集兩邊兼顧可會吃力﹖他說：「唔會，有工作機會已經好開心，因為《異》比我想像中突然，都係11月先收到通知會上映，所以有啲工作重疊咗。」講到陳曉華拍劇時兩日沒有沖涼被指同事取笑好臭﹖他笑說：「其實係冇臭嘅，係我同唐嘉麟、翟威廉夾埋一齊玩佢，笑佢冇沖涼好臭，但係主腦唔係我。」