Tangmo Monthira冷艷小妖精　泰誘人

有人覺得愛笑嘅女人特別靚，事關佢哋畀到人一份親切感，但唔代表冷艷冇人Like，就好似泰國索模Tangmo Monthira，鏡頭前冇咩笑容，卻打扮有氣質，成隻冷艷小妖精，令唔少網民神魂顛倒。

表裏不一

體態嬌小嘅女性，總係同「可愛」二字掛鈎，但凡事冇絕對，來自泰國南部沙敦府嘅Tangmo Monthira，就靠「冷艷」形象突圍而出！自細已夢想成為模特兒嘅Tangmo Monthira，身材唔高，但勝在玲瓏浮凸，心口對八字波都有幾睇頭，加埋衣着性感，頻頻推出大尺度寫真，出道兩年多，已經喺網絡界得到大量關注。有趣嘅係，鏡頭前嘅Tangmo Monthira，有時木無表情，有時若有所思，總言之就係笑容欠奉，但原來私底下嘅佢又係另一回事，唔止相當健談，又鍾意整古做怪，係唔少攝影師眼中嘅開心果。

熱爆網絡

查實Tangmo Monthira都承認自己嘅冷漠表情，好易惹人誤會，但佢認為呢種冷艷氣質好啱拍攝藝術性寫真，可以為進軍模特兒界帶嚟好處。事實證明阿妹嘅想法冇錯，自從佢透過網絡社交平台分享私下拍攝嘅靚相，人氣好快被網民推高，一步一步躋身性感網紅之列，結果得到模特兒公司嘅青睞，令兒時夢想得以實現。

家陣Tangmo Monthira嘅身影游走於模界同網紅界，頻頻為時裝雜誌拍攝寫真之餘，又經常為各種商品進行網絡代言。除此之外，自細習舞嘅佢，有時會化身成舞蹈員喺夜場表演，實行多方面吸金。

經常喺網上派福利嘅Tangmo Monthira，相片尺度之大，係令人有心跳加速嘅感覺。唔信嘅話，不妨登入其社交網見識一下。

Profile

出生地：泰國沙敦府

身高：162cm

三圍：34F-24-34